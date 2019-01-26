【Model Hunter】我是小黑妞　Joss Cheung

「大家好！我是Joss Cheung，大家可以叫我小黑妞！為甚麼有這個名字﹖因為我很愛戶外活動，也因為拍攝運動影片的關係，曬到一身古銅色，所以就被朋友改了小黑妞這個名字。我小時候很愛打網球，長大後又愛上水上活動，尤其喜歡滑水及潛水，我現在更是一名潛水及健身教練，將興趣發展成為事業。



我常常出國旅遊潛水，最喜歡的旅遊方式是Live Aboard，船開到哪裏就在哪裏潛，目前最愛的潛水地方是峇里島。可能因為古銅色膚色，我常常被誤會是泰國人或菲律賓人，最誇張的一次是在Mauritius被誤會是非洲人，哈哈，但其實我是百份百香港人呢！



我長期定居台灣，並剛剛在這邊唸完大學，主修動物科學系，期間又修讀了有關營養保健的科目，令我對食物營養價值增加了認知，幫助自己維持體形！平時我還喜歡研究飲食餐單及畫油畫，IG放了我很多的作品，賣出後會把一半收益捐給有關慈善機構，希望幫助到獨居老人及台灣偏遠地區的學童，略盡綿力啦！：）」



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