【告別平成】N年挑戰！人氣童星去咗邊？（男星篇）

之前介紹了日本藝能界的女童星，當然也講講男童星。相比於安達祐實及蘆田愛菜的早早爆紅，男童星亦有蜚聲國際的「異例」，而且亦不乏長大後成了炙手可熱的人氣男優，留意日劇的你，認識當中的哪幾位呢？



大熟大勇 小栗旬

於1982年出生、貴為當今日劇及電影當紮小生的小栗旬，話說於小學6年級時因喜歡內田有紀，於是透過報紙的試鏡招募合格而成功入行，不過初時只係臨記。直到1998年經典日劇《GTO》，才算正式演出。之後經歷了舞台劇的磨鍊，2007年憑《花樣男子2》飾演花澤類成功出位，同年演《花樣少男少女》的佐野泉，令人氣更上一層樓！而於2008年的《貧乏男子》讓小栗終嘗主演連續日劇的滋味。

之後演出多套日劇作品，但他似乎跟改編漫畫作品特別有緣，先後參演了《雷朋三世》（2014年上映，飾演雷朋）及《銀魂》（2017年上映，飾演坂田銀時），後者更是當年的日本真人電影的年度票房冠軍。而2018年的《銀魂2》票房同樣標青，而小栗亦宣布會憑2020年上映的電影《哥斯拉對金剛》進軍荷里活，絕對叫人期待。



新紮帥哥 三浦春馬

於1990年出生、被譽為新一代帥哥男優代表的三浦春馬，亦是由童星起步。早在4歲已隸屬兒童劇團，並於1997年的NHK連續電視小說《Aguri》出道。直到2006年，他分別主演電影《Catch A Wave》，及於日劇《14歲媽媽》飾演志田未來戀人而嶄露頭角，翌年更憑電影《青空》獲得日本電影學院獎新人獎，之後便一直平步青雲，於2008年便憑《Bloody Monday》得到首次主演連續日劇的機會，並試過連續兩季主演日劇（分別為2009年10月檔的《武士高校》，及2010年1月的《Bloody Monday Season 2》），在當時年輕演員中算是非常罕見。而於2011年主演富士台月9檔劇集《你教會了我甚麼最重要》，亦成為了首位平成出身的演員主演月9檔期。現在他正忙於演出舞台劇《罪與罰》。



聲．演出色 神木隆之介

於1993年出生的神木隆之介，其演藝資歷卻一點也不淺，早於1995年已拍廣告，於1999年便出道拍日劇《Good News》。到2005年，便孭飛主演電影《妖怪大戰爭》，獲得日本電影學院獎的新人獎。翌年初次主演電視劇《探偵學園Q》（於2017年成為了連續劇）。之後電影及日劇兩邊發展，電影方面分別演出了2012年的《劇場版SPEC~天~》及2014年的《浪客劍心 京都大火編/傳說的最期編》等作品，電視方面則有2013年的《家族遊戲》讓人印象難忘。與此同時，他先後為《千與千尋》、《你的名字。》及《哈里移動城堡》等賣座動畫配音，可見其聲優發展也同樣出色呢。而2月15日日本將會上映他主演的電影《Fortuna之瞳》，與有村架純大演對手戲。



實力出眾 染谷狀太

喜歡看日本電影的朋友，對於1992年出生的染谷將太應該唔會陌生。雖然年僅26歲，但他卻主演了多齣作品，2014年的《寄生獸》便深受香港觀眾歡迎。而且他的演藝年資亦不淺——早於7歲時出道當童星，9歲時已在電影《STACY》中演出。於2009年更初次主演長編電影《潘多拉的盒子》，於2011年跟二階堂富美合演的電影《庸才》，於威尼斯電影節得了最佳新人獎。於2016年更主演由陳凱歌導演的中日合資電影《空海-KU-KAI》，可見實力出眾。



有起有落 柳樂優彌

如果講最為轟動的男童星，首選應該是於1990年出生的柳樂優彌。於2004年他擔任主角的電影《誰知赤子心（無人知曉的夏日清晨）》，於第57屆康城電影節打敗了當年憑《2046》競逐的梁朝偉，以14歲之齡奪得了最佳男演員獎，同年更被亞洲版的《TIME》雜誌選為其中一位「2004 Asia's Heros」。

雖有着如此的榮譽，但柳樂在之後的演藝事業上卻跌跌碰碰，2008年更因服食過量鎮定劑入院。2010年主演電影《全部化作海》才正式回歸演員之路，直到2016年終憑電影《Distraction Babies》奪得《電影旬報Best Ten》的最佳男主角獎，跟首次奪得影帝相隔了足足12年呢。