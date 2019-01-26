【決性11點】中女絲襪谷：寂寞的渠

「好快又過年啦~唉~」Joe君

「做乜嘆氣啫？」阿田

「又要開始執屋大掃除....諗起都驚」Joe君

「平時有執屋咪唔使煩囉」肥比

「鬼唔知阿媽係女人......」Joe君

「咁索性唔好打掃囉，有人去你度拜年咩？」肥比

「我老母會上嚟」Joe君

「咁你母親大人啫，又唔係邊個。」阿田

「邊個呀？」肥比

「咩邊個？」阿田

「阿田嘅意思係，又唔係邊個重要人物」艾美美

「哦~」肥比

「老母仲唔係重要人物？....」Joe君



「早兩日有奇觀，我見對面樓下，有條女抹窗抹得好出位，差啲想影相些牙畀你哋。」艾美美

「點呀？搵對波去抹窗？」Joe君

「好賤呀~」肥比

「差唔幾啦，佢就咁着住個Sport Bra抹窗。」艾美美

「正唔正先？」Joe君

「少少肥C9咁款」艾美美

「頭先又話女？」Joe君

「呃Q你之嘛」艾美美



「唔怪得美美無影相。」阿田

「壯男抹窗就話影畀你睇啫~」艾美美

「直頭要做live添啦」肥比

「如果有，我實會，放心。」艾美美



「你話如果推出啲壯男鐘點，呢排實好生意。」阿田

「你一定幫襯啦唔使問」艾美美

「係呀，仲要book成個星期，日日唔同仔添~」阿田

「日日唔同仔？到時點止抹窗？幫你通埋渠添啦」Joe君

「係呀係呀~到時順便搵人幫你執.....屋添呀！」阿田

「幫我畀埋錢又唔拘呀」Joe君

「畀畀畀，畀你....auntie~」阿田