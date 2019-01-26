【決性11點】中女絲襪谷：寂寞的渠
2019年01月26日 22:30
東網電視更多新聞短片
【決性11點】中女絲襪谷：需要搵人執屋嗎？ (設計圖片)
「好快又過年啦~唉~」Joe君
「做乜嘆氣啫？」阿田
「又要開始執屋大掃除....諗起都驚」Joe君
「平時有執屋咪唔使煩囉」肥比
「鬼唔知阿媽係女人......」Joe君
「咁索性唔好打掃囉，有人去你度拜年咩？」肥比
「我老母會上嚟」Joe君
「咁你母親大人啫，又唔係邊個。」阿田
「邊個呀？」肥比
「咩邊個？」阿田
「阿田嘅意思係，又唔係邊個重要人物」艾美美
「哦~」肥比
「老母仲唔係重要人物？....」Joe君
「早兩日有奇觀，我見對面樓下，有條女抹窗抹得好出位，差啲想影相些牙畀你哋。」艾美美
「點呀？搵對波去抹窗？」Joe君
「好賤呀~」肥比
「差唔幾啦，佢就咁着住個Sport Bra抹窗。」艾美美
「正唔正先？」Joe君
「少少肥C9咁款」艾美美
「頭先又話女？」Joe君
「呃Q你之嘛」艾美美
「唔怪得美美無影相。」阿田
「壯男抹窗就話影畀你睇啫~」艾美美
「直頭要做live添啦」肥比
「如果有，我實會，放心。」艾美美
「你話如果推出啲壯男鐘點，呢排實好生意。」阿田
「你一定幫襯啦唔使問」艾美美
「係呀，仲要book成個星期，日日唔同仔添~」阿田
「日日唔同仔？到時點止抹窗？幫你通埋渠添啦」Joe君
「係呀係呀~到時順便搵人幫你執.....屋添呀！」阿田
「幫我畀埋錢又唔拘呀」Joe君
「畀畀畀，畀你....auntie~」阿田