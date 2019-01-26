【地靈人美】枚方市　有書卷氣也有顏如玉

好多人說話嘅時候都會帶有鄉音，不過有鄉音唔代表唔吸引，好似日本寫真界嘅美人兒清水藍里咁，早前喺深夜電視節目《女が女に怒る夜》當中，藍里就用帶有關西口音嘅嗲聲嗲氣迷惑男人，成功引起極大回響！當然，清水藍里帶關西音嘅說話係夠可愛，但係本身藍里亦係近年日本寫真界大熱女優，面孔生得一副清純稚嫩，身材小巧卻又上圍極度飽滿凸出，其性感演出真係引死男人呀！上年清水藍里去到一間拉麵店客串煮麵，又係因為煮麵同時發揮出火辣身材嘅誘惑而令此事成為熱門話題喇。



提到關西，清水藍里就出身於枚方市，杖方市位於日本大阪府東北部，與京都府、奈良縣接鄰，當地除咗以七夕傳說以及用菊花所做嘅偶人展聞名，觀光景點亦有唔少，例如營運已經過百年，但係卻依然不失魅力嘅枚方公園樂園以及貫穿交野市同枚方市，又被稱為「天之川」嘅天野川。此外，近年文青至愛的蔦屋書店，發源地正是枚方市，而近年開業的「蔦屋書店 枚方 T-SITE」，更被譽為全世界最美麗書店之一，大家去枚方的話，記住到此感受一下書卷氣，當然也可在找找清水藍里的寫真集！

