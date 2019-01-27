救亡劇《千王群英會》緊接邊套劇推出？

王晶又返嚟啦，繼續係講賭講出千，繼續向自己的舊作「致敬」！



有趣的是，王晶早期在TVB編的兩齣賭劇，都是「救亡劇」，其中《千王之王》就是緊接在《輪流轉》之後推出，把被麗的電視《大地恩情》搶走的收視奪回來，成功保住TVB的慣性收視，這段故事相信不少人都記得。



至於1981年《千王群英會》之前的劇集，相信記得的人不多，就是《龍虎雙霸天》，此劇慘敗可說是TVB咎由自取，因為《龍》的卡司實在非常普通，主演的是劉丹和黃允財，二人都是綠葉級演員，在TVB很少擔正，而且「中國式西部片」的風格，也不是很多人接受，反觀那時麗的劇集《少年黃飛鴻》，由黃元申加梁小龍，卡司不俗，加上硬橋硬馬真功夫，的確比《龍虎雙霸天》更具吸引力。



結果，《龍》收視節節敗退，於是王晶受命炮製《千王之王》的續集《千王群英會》，再次找來謝賢拍阿姐，更加上發哥周潤發，奸角由好戲之人劉兆銘出演，卡司比《千王之王》有過之而無不及，結局的詐病呃老婆偷雞，更是經典情節，（經典到王晶後來在電影再翻炒一次），最終《千王群英會》不負所託，成功收復失地。



至於《龍虎雙霸天》，則可憐地被搬到星期六無聲無息地播完，最慘今天大家會記得《輪流轉》，但記得《龍虎雙霸天》則是少之又少，慘！