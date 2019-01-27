【天使占卜】淨化內在　心靈大掃除

為了迎接豬年，最近不少人都會進行家居大掃除，其實我們的心靈世界，每日經歷這麼多大大小小的挑戰，或許心底亦隱藏着一些不安，甚至感到心力交瘁、千瘡百孔，也需要淨化，調適身心。今次請來Angel Circle心靈工作室塔羅占卜師Carlie，透過天使卡占卜，看看你心靈是否感到不安？如有不安，又是源於那方面的問題，工作還是感情方面？有何解決問題的方法？預祝大家「豬」年順利！





【占卜開始】

請收斂心神，先從5張天使卡中，按直覺選擇1張，然後對照下面的天使卡和答案。

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【答案】

Card A：Steady Progress穩步進展

你是一個責任心重的人，對於工作、家庭，以及各樣事務，都會力求盡善盡美，在每項細節上帶着完美主義色彩，並致力追求成功的果實。有要求和目標是好事，但也要容讓事情有改變和未達預期的空間。其實你有沒有發覺，成功和幸運出現的時候，也總是在你放鬆和最不在意的時候呢？



Card B：Family家庭

你在家庭和群體中扮演着連繫的角色，讓眾人相處和諧愉快，見到身邊的人開心，你也同時開心，但萬一他們遇到不順境的事，又會牽動你的情緒，令你憂心忡忡，更容易聯想到是自己的不力，令他們不能過得好一點。然而請你明白，每個人也有自己的命途和想法，我們不需要把他人的艱難都往自己的身上孭。



Card C：Let your past go放開過去

新年要大掃除，丟掉久已沒用的物件，更需要把放在心頭良久、但早已遠去、已對你沒意義的事和物放掉，才有空間迎接將來更多的美好。做一個小小的儀式：把你想放下的事和物寫在一張小紙張上，心裏感謝一下它們曾在你生命出現過，現在要道別了，最後用小小的火種燒掉紙張，當下定會有一種釋放的感覺。



Card D：Have confidence自信

你要在新一年放下的，是對自己的懷疑和自信不足。反思自己固然是進步的良方，但過度的懷疑自己，這樣不好那樣不濟，只會削弱心理的力量，就算想發揮自己長處也未能得心應手。不要想太多，勇敢迎向你面前各式挑戰，在過程中慢慢欣賞一下自己吧！只要你的信心回來的話，你身邊的事物也會更見順利和旺盛啊！



Card E：Relationship關係

愛情和伴侶的事在今年會常常讓你牽腸掛肚。未有伴侶的會很在意自己的孤單，有伴侶的就會不時因對方的細微反應，而觸動到自己的神經，很容易因小事不開心。嘗試學習放開心懷，其實很多時候實際現況並不如自己想像中壞，也不妨將生活的重心從伴侶和愛情回歸到自己身上，當自己變得自在，在伴侶眼中也更有吸引力。

