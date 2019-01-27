亞洲風即食麵版All Day Breakfast

難得周日可以瞓晏啲，起身都已經中午時分，不妨在家自製All Day Breakfast。歐洲風格多是配麵包來吃，如果你喜歡第一餐來點熱湯，可以參考IG@tastemade_japan利用即食麵代替麵包這個做法。



用油煎好煙肉、雞蛋和番茄之後放在煮熟的麵條上，再按個人喜好配搭生菜和牛油果等配料，即時讓大家炮製出一個亞洲風的All Day Breakfast，熱辣辣的麵條和湯汁，配上豐富的配料，之後來一杯熱茶或咖啡，為假期作個好開始。

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材料：

即食麵 1個

水 500毫升

煙肉 1片

生菜 2塊

番茄 2片

蛋 1隻

牛油果圈 2個

麻油 1茶匙

胡椒 少許



做法：

1.將麻油倒入鑊，油熱煎蛋，煎香切半的煙肉及番茄片。

2.撈起食材後，原鑊加入水煲滾，放入即食麵煮熟，倒入包裝內調味粉。

3.麵條面放上生菜、番茄、牛油果、煙肉和雞蛋，最後灑上胡椒即成。