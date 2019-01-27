亞洲風即食麵版All Day Breakfast
2019年01月27日 13:00
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全日早餐的食材，以即食麵代替麵包，熱辣辣仲啱香港人食。（互聯網）
難得周日可以瞓晏啲，起身都已經中午時分，不妨在家自製All Day Breakfast。歐洲風格多是配麵包來吃，如果你喜歡第一餐來點熱湯，可以參考IG@tastemade_japan利用即食麵代替麵包這個做法。
用油煎好煙肉、雞蛋和番茄之後放在煮熟的麵條上，再按個人喜好配搭生菜和牛油果等配料，即時讓大家炮製出一個亞洲風的All Day Breakfast，熱辣辣的麵條和湯汁，配上豐富的配料，之後來一杯熱茶或咖啡，為假期作個好開始。
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材料：
即食麵 1個
水 500毫升
煙肉 1片
生菜 2塊
番茄 2片
蛋 1隻
牛油果圈 2個
麻油 1茶匙
胡椒 少許
做法：
1.將麻油倒入鑊，油熱煎蛋，煎香切半的煙肉及番茄片。
2.撈起食材後，原鑊加入水煲滾，放入即食麵煮熟，倒入包裝內調味粉。
3.麵條面放上生菜、番茄、牛油果、煙肉和雞蛋，最後灑上胡椒即成。