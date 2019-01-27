三界五行：壓歲錢的來源

祟，並非古時老百姓杜撰出來的妖魔鬼怪，根據歷史記載，在宋代，每年農曆大除夕，官方便牽頭搞「埋祟」的活動，熱鬧的程度比西方「萬聖節」有過之而無不及，由官兵與民間的藝人扮鬼扮怪，扮閻羅王、判官、門神、土地、灶神，以及捉鬼大師鍾馗和他的妹妹，組成千多人的驅祟隊伍，官兵全副武裝，民間藝人戴着面罩，由皇宮出發，一直巡遊到城門之外，象徵式把祟埋在泥土中。這樣嚴陣以待，可見這個祟並非等閒之輩。



其實早在周朝，民間已有守歲的習俗，當時並不叫守歲，而是守祟，吃過團年飯，就用火燃點竹筒發出聲響，驅逐妖魔鬼怪。小朋友睡覺前，家中長輩會用紅布，把金屬、石器、貝殼等吉祥物包好，分發給小朋友用來鎮壓年祟。對於那些未懂人事的初生嬰兒，長輩就會把這份壓祟禮物放在他們的枕頭底，然後燃點火把，徹夜不眠，守護小朋友，以免被祟取走魂魄或把小朋友嚇壞，這就是守歲的起源，後來守祟變成守歲。春秋戰國，老百姓開始用銅幣代替吉祥物，於是壓祟吉祥物就演變成壓歲錢了。在火藥和造紙發明後，就用鞭炮代替爆竹，由於鞭炮是用打仗的火藥來製造，所以又叫炮仗。



今時今日，家庭的守歲，變作官方或社團的子夜倒數，年三十晚的壓歲錢，也變成新年的利是了。



方向宇