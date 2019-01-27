【Food Stop】開運惠方卷　帶來7種好運氣

尋日同大家分享完各式日本靚米，今日我「美食婷」決定再下一城，介紹一款較少人認識但又好啱最近食的卷物，佢個名就叫做「惠方卷（えほうまき）」。



話說立春前一天就係日本的傳統節日「節分」，而今年的節分日就喺2月3日，日本人當日除咗撒豆趕走惡運之外，原來大阪人仲流行食「惠方卷」。之所以叫這個名，其實係因為當地人相信「惠方神」（又叫年德神、歳神或者歳德神）會喺該年降臨某一方位，只要向着大吉方向食「惠方卷」自然會好運降臨，而2019年的「惠方」喺「東北東」、即東北偏東，千祈咪搞錯！



「惠方卷」賣相同壽司相似，但無論對餡料或者食法都有嚴格要求。先講材料，總數一定要有7種，通常會用到蟹柳、青瓜、玉子燒、鰻魚、肉鬆、椎茸、中華沙律等不同顏色的食材，代表着「七福神」。到了節分當日，記得要向着大吉方向一口氣食晒整條「惠方卷」，如果切開或者分幾次食就會切斷跟福神的緣分，令好運大打折扣。食完有乜着數？聽講七福神會為大家帶來健康、家庭、愛情、友情、財富、事業、學業7種福氣，既可滿足食欲又有得行好運，梗係唔可以錯過啦！