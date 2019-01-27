大型繪畫比賽　玩樂兼做善事

早前說過渠務署開放日是一年一度親子界盛事之一，另一單就是聯合國兒童基金香港委員會（UNICEF HK）舉辦的「小畫家大夢想繪畫比賽」，點解？因為好多家長都會帶準備考小學的小朋友參加這項大型繪畫比賽，希望多一張證書在手，增多一點點實力。



話雖如此，這項繪畫比賽其實既好玩、又可以做善事，今年比賽將於下月23日在中西區海濱長廊─中環段舉行，所籌得的善款將支援UNICEF「中國貧困兒童資助項目」，比賽歡迎12歲或以下兒童參加，以「『童』創大世界」為主題，在草地上自由創作，畫出對美好世界的願景，同時發揮「兒童幫助兒童」的精神，為中國山區貧困家庭籌款。



比賽現場更設有不同的工作坊、攤位，當中最吸引的莫過於設有「LEGO® Friends『童』創不同之旅」積木拼砌攤位，藉以希望讓小朋友透過結合個人興趣和拼砌積木的經驗，啟發創意和無限想像力。此外，今年的工作坊亦加入音樂元素，包括「福星寶寶shake shake小沙鈴」、「搖滾福星寶寶小吉他」、「動感手搖鼓工作坊」及唱遊班等，讓小朋友親手製作樂器和感受音樂之美。如打算參加記得2月1日前報名，而每名參賽名額需捐出HK$280報名。