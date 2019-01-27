Pomellato　珠寶界的Pret-a-Porter

近年珠寶首飾流行Mix and Match，以多件大小及顏色的戒指或頸鏈互相配搭，意國珠寶品牌Pomellato是最佳例子。早前品牌創意總監Vincenzo Castaldo 來到香港介紹品牌，他個人又會點樣形容品牌呢？



「第一是Sensual感性、第二是Colourful色彩繽紛、然後是Pret-a-Porter（Ready-to-wear成衣）Sensual是品牌喜愛自然形狀，不加入公正線條，情感及女性化演繹對我們非常重要。Colourful是我們好喜愛顏色甚至是對色彩着迷，透過寶石的色調，大家可以感受到品牌的喜樂及熱情。第三Pret-a-Porter是我們的視野及理念，我們想成為珠寶界中的Pret-a-Porter。」



Vicenzo指品牌於1967年在米蘭成立時正正是時裝界Pret-a-Porter的誕生，品牌創辦人Pino Raboini決定打破傳統，將這概念引進珠寶界中，設計出適合日夜佩戴、表達個性的珠寶首飾，而不是奢華用作收藏的珠寶。品牌向以彩色寶石設計聞名，Vicenzo直言寶石是他設計的最大靈感泉源之一，如寶石的切割及天然最原始的線條及形狀。大自然同樣是最大設計靈感之一，花朵、生果或是植物的色調及組合都可以啟發他。當然最重要是從他個人的感性及心中出發，找出最可表達自己情感的設計。說到品牌代表作，他首推NUDO系列。



「NUDO系列是我們最重要的系列之一，我認為此系列完全帶出品牌的精神，因為以最聰明的手法演繹出Pret-a-Porter珠寶概念。此系列大玩顏色設計並可自由配搭，配襯出個人的風格，所以深受全球人士歡迎。我最喜愛就是戒指，完美帶出品牌精髓，設計簡潔但獨特。戒指備有多款大小，可用不同大小及顏色拼湊一起佩戴，部分更有鑲鑽選擇。」



NUDO的最新設計加入出乎意料的新元素，耳釘首次與鑲嵌褐鑽和黑鑽的戒指、吊墜及耳墜搭配。堇青石、紅榴石、桂榴石、肉桂石、橄欖石、紅碧璽、海藍寶石等新型寶石，進一步豐富了系列的迷人色系。