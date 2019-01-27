Gold Note A6 EVO　意國生產低音澎湃

針對高要求的發燒級音響迷，Gold Note推出最新座地喇叭A6 EVO，強調在意大利設計及人手製造，無論用料、技術及手工都是業界頂級，為了加強播歌時的低頻厚實感，在音箱內藏一組16cm的SEAS聚丙烯超低音單元，單元裝置在獨立而密封的箱室內，並配有專用的分頻網絡，而且連接着喇叭底部的低音反射槽孔，就算演繹連續不斷的低音都流暢自然，而且單元由堅固的支架支撐，能吸收不必要的震動，實現更大的延伸及功率，而且超低音單元收藏在音箱內，令喇叭的外形能保持修長時尚，不會過於佔地方。



喇叭前障板上設有一對15cm的SEAS中低音單元，驅動系統內置有大量磁鐵，令驅動更靈敏有力，輕鬆將低頻下潛至40Hz水平，音箱頂部設有1吋高音單元，可提供晶瑩剔透的高頻，演繹高達20,000Hz的高音人聲都游刃有餘。音箱兩側設有厚身側板，配合鋁製嵌件，令音箱更堅固耐用，盡顯意大利的細緻手藝，而如你夠細心的話更會發現音箱不是呈90度垂直，而是稍稍向後傾，有助聲音擴散更全面。