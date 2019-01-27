愉假親征：泰國佛統府　海鮮竟然火山噴發！

據說曼谷人都喜歡趁周末到佛統府走走，情形就像香港人會到長洲、南丫島一樣，而名為Kung Ob Phu Kow Fai的海鮮餐廳，更是不少人到訪當地的原因。餐廳的裝修雖然毫不起眼，但連續兩年被泰國美食網站Wongnai選為Best Of Wongnai，在佛統府享有甚高的人氣，餐廳分為室內及半露天座位，餐牌選擇甚多，單是以蝦為主食材的菜式已有十多款，魚的烹調方法更超過20種，花多眼亂實屬正常，但若要打卡影相，招牌菜火山蝦Hot Pan Prawn絕對不能錯過！火山造型的盤子端到枱後，侍應會在上面倒酒點火，產生火山噴發的視覺效果，但不消十秒，酒精已全部蒸發，「火山」亦自動熄火，只要把火山蓋頂拿開，就可以享用內裏鮮甜惹味的燒大頭蝦。值得一提的是，餐廳使用的蝦都是養在池子裏的生蝦，所以入口夠新鮮彈牙，絕對令人食得更痛快！



Kung Ob Phu Khao Fai

地址：885 Phetch Kasem Road, Tambon Sanam Chan, Amphoe Mueang, Nakhon Pathom

營業時間：10:00am~9:00pm

