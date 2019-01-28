香港估估吓：中環有個廣州市場？

現時正進行活化工程的中環街市（Central Market），是本港其中一座歷史悠久的街市，1990年獲古物諮詢委員會列為三級歷史建築。街市的前身是位於皇后大道中與嘉咸街交界的「廣州市場」，是香港開埠初期專為華人居民而設。



1858年街市才遷至現址，並興建了第一代的中環街市。1895年街市在原址重建，樓高3層的建築，採用維多利亞式建築風格，中央設有塔式建築，是為第二代的中環街市。啟用42年後，街市再度重建，第三代中環街市（即現時建築）於1939年5月落成，耗資90萬港元，樓高4層，設有263個攤檔。大樓由當年的工務司署設計，屬摩登流線型建築，其最大特色在於橫向綫條的長條形「窗牆」、圓角設計、對稱的室內格局及大光井等。大樓的另一個創舉，就是設置了垃圾槽，各樓層的垃圾可從垃圾槽集中至出口，再由垃圾車收集，加上最新型的電梯，在當時來說，都是非常先進的設施。



1994年中環至半山的自動扶手電梯系統啟用後，中環街市的上層被改建為中環購物廊。其後政府曾打算將大樓拆卸，但遭到保育團體的反對。2009年施政報告將中環街市剔出勾地表，並由市區重建局全面保育和活化，經招標後，選出「城中綠洲」項目，活化將採取新舊兼容的設計，並增加綠化空間，包括在天台植樹、考慮興建泳池等，希望成為中環上班族的「城市綠洲」。可惜計劃遭人入稟高等法院申請司法覆核。令活化工程一拖再拖。由於建築成本不斷上漲，當局不得不放棄於大樓頂層加建玻璃天台花園「飄浮綠洲」的構思，轉為簡約方案。最終於2017年10月才開始展開活化工程。