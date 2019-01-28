用滑盤做運動　過年前後都咁Fit（1）

好快就到農曆新年，團年飯、跟親戚朋友聚餐，加上過年食品通常較肥膩，連續幾天大吃大喝後，好易增磅兼食出個肚腩，想過年前後都一樣咁Fit，今次健身教練Kitty會教大家用滑盤（Sliding Disc）去做運動。滑盤絕對是非常好用的健身小神器，它小巧、輕便又便宜，很適合在家中使用。



用滑盤有甚麼好處？透過滑盤協助動作可以更流暢，但滑行時會需要用到較多肌肉和核心力量去保持身體穩定，能有效收緊全身線條之餘，亦是很好的腹肌訓練。今次一連四集，Kitty會用滑盤分別示範Mountain Climber、Side Lunge、Squat Jack和Back Lunge四個動作，去收緊全身線條，此外亦是帶氧運動，有助消耗脂肪。第一個動作Mountain Climber，比平時一般在地面甪自身重量練習，用滑盤做可減低撞擊力，此外在滑行的過程會增強腹部收緊，令收腹功效更顯著。



健身教練Kitty Profile

健身教練

普拉提教練

健體班教練



化妝及髮型：Anita Lo