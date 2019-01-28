貼心旅人：遊日生病怎麼辦？

近期流感又再次肆虐，一不小心，很容易便中招。出外旅遊時萬一遇到身體不適，更是極其掃興！特别是語言溝通有困難的地方，例如港人「家鄉」日本，看病睇醫生更讓人頭痛，所以出發遊日前，最好溫定功課，以防萬一啊！



出發前準備

日本有些醫生不懂英語，所以出發前最好做些少準備，例如有藥物敏感或長期病患，應在出發前先將敏感藥物的名稱、所患的疾病，用Google Translate翻譯。



找尋診所

外國遊客可以通過「日本醫療指南」（JHG）的手機APP，找到距離自己最近、而且可以應對外語的醫療機構。這APP是免費的，覆蓋全日本47個都道府縣的247個以門診為主的醫療機構。只要打開JHG後，系統借助GPS自動顯示距離用家最近的醫療機構，用戶只需點一下，就可以撥打相應醫療機構的電話。

這些醫療機構中，超過200間可以接收講英語的患者，此外有40個醫療機構可以提供額外收費的翻譯服務。

假如大家擔心診所評價，也可以在看診前，先到「全國醫院診所評價網」（https://caloo.jp/ ）查看該診所的評語，那樣便更加安心了！



付費

外地人在日本看醫生，費用一般頗貴！若以有日本國民健康保險的病患為例，看診或取藥都只要自費30%的金額，普通診症大概3,000日圓，但沒有日本國民健康保險就得支付全額100%，普通診症費用便要1萬日圓，要使用其他儀器項目例如照X光，也要額外收費，首次到市立醫院看病，還要多付3千多日圓的手續費。而且通常一般診所只收現金（當然是日圓啦），只有部分大醫院會接受信用卡付款。



拿取收據

一般人都會購買旅遊保險，因此看完醫生後，謹記要取回醫療費用收據、醫生證明書等，方便索取旅遊保險賠償。