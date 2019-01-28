跑山多學問　高手醒5招

近年興起越野跑運動，但當中不少跑者都忽略了山賽的特定裝備及訓練，不僅成績不理想，還大大增加了受傷風險。早前，精英山地跑手及賽事總監Charlie Sproson就為越野跑新手提出5大要點，剛開始「玩山」的跑友不妨參考下。



1）穿正確裝備

山上的天氣多變，選擇衣服及鞋履時，應先查看賽前一周的天氣，判斷山徑是乾爽還是爛泥地，從而選擇合適跑鞋。即使在夏季，大風及下雨日子都可能令你覺得寒冷，隨身帶備防水風褸當然好，但缺點是較重。若打算衝時間、天氣預報又冇雨，可考慮較輕便的風褸。無論如何，不要穿路跑鞋。



2）了解自己

初次接觸越野跑的朋友，對自己的山賽實力未必有充分掌握。比賽前，跑者可按自己的訓練時間，再對比賽事往績作參考，來判斷自己屬於前領、中游或置後的跑者，來選擇適合自己的起步組別，不要自欺欺人。追過人的感覺，比起被爬頭好得多，而且更易做出好時間。



3）陡峭山坡 行比跑好

山是你的朋友或敵人？跑得好、享受及習慣了嗎？這些都可決定你的比賽。大多數跑者在陡峭山坡上都會採用步行策略，只有精英跑者才會跑。想急行上山，先要保持背部挺直，讓肺部吸入更多空氣，盡量不要與周圍的跑者交談，還要保持高步頻及穩定速度。若因為跑上山而花了大量體力，到平路卻跑不動，這是得不償失。



4）同山做朋友

落山是頗有樂趣，高手可以飛住咁落，害怕卻會慢如蝸牛。要不斷的練習，直至覺得輕鬆及享受，讓它們成為你的朋友及超越其他跑者的秘密武器。控制好上山、再「飛」落山，就這麼簡單！

要怎樣做呢？先找一個平緩的山坡、記清路況，便可抱輕鬆心情從山上跑下來，適應後可尋找更陡峭及技術性的下坡路段繼續練習。想落得快，要點是落腳要輕、身軀微微傾前、保持放鬆及睇定接着的五到十步，最重要還是多練習。



5）積極心態

要跑得快，訓練當然是必要，若跑者缺乏積極的心態，會否出現在起跑線上也成疑問，心態很重要，認真的！