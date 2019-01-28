三界五行：門神把關　保家宅平安

家居風水有三個重點：門、主、灶。門，就是家宅的門口，重中之重是門；主，就是睡房，重中之重就是床；灶，就是廚房，重中之重就是灶。年近歲晚，這三個重點，一個也不能忽略。



家門是氣口，人氣、財氣、旺氣，都由這個氣口進入家宅，家門的興衰，這是第一關，所以自古以來，由門神把關。門神的始祖是神荼與鬱壘，受黃帝的命令，這兩位神仙負責管理在凡間出沒的遊魂野鬼。但是千家萬戶，神荼與鬱壘如何分身呢？變通的辦法就是用桃木雕刻成這兩位神仙的模樣，安奉在家門上，執行把關保平安的神聖職責。春聯「爆竹一聲除舊歲，桃符萬戶換新春」，桃符就是這兩位神仙。



在道家的神仙傳中，神荼與鬱壘是兩兄弟，住在東海的度朔山，山上有一棵大桃樹，樹蔭方圓三千里，有如華蓋，遮天蔽日，成為一切遊魂野鬼的庇護中心，遊魂野鬼如果不傷害人畜，就可以在這裏享受安樂茶飯，但如果有任何行差踏錯，神荼與鬱壘就把它綁去餵老虎。



今時今日，桃木雕刻的神荼與鬱壘門神已經很難求得，社會在進步，這對超級門神已經演進為紙造的印刷品。不過時下更常見的門神，卻是登基初期常常見鬼的唐太宗欽點的秦瓊和尉遲恭。唐太宗自從有這兩員開國大將把關，一切遊魂野鬼，休想雷越宮廷半步。武功蓋世的唐太宗，天不怕地不怕，為甚麼偏偏怕鬼呢？明續。



方向宇