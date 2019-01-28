亞洲最大綜合電競館　CGA落戶麥花臣

近幾年電競熱潮愈趨愈烈，所以Cyber Games Arena（CGA）就在旺角麥花臣匯，開設亞洲最大綜合電競館──CGA Esports Stadium，佔地超過25,000呎，提供地面及地庫合共2層，集電競區、娛樂區、比賽舞台、VR區、購物、Cafe於一身。



[150席電競區和娛樂區]

甫進入CGA電競館，可見到電競區（Esports Arena）和娛樂區（Entertainment Zone），合共可容納150人咁多，當中電競區能夠供80人同時比賽，例如電競預賽、多人同時「食雞」都兼容得到，更設有VIP房予戰隊專用，更附有電子戰術板即時制訂戰術，另有直播室畀一眾直播主和網紅直播賽事。至於娛樂區顧名思義就畀一般玩家打機，提供雙座位的卡位，最特別是備有女性專區，並用上全粉紅色主調。



[獲NVIDIA 3星認證]

耗資3,000萬打造的CGA電競館，當中成本最高固然是硬件配套，更是全港首間獲NVIDIAA最高級別的3星認證的電競館，皆因內裏的電腦採用GTX 1080或RTX 2080 Ti顯示卡、Intel i7或i9處理器、144Hz電競級電腦屏幕等，不過要數最昂貴是3間特別打造的Boss Room主題房，當中Logitech主題房所使用的設備，成本更高達10萬元以上。



[CGA Store即場入手電競裝備]

電競區和娛樂區的旁邊就是CGA Store畀大家購物並入手最新的裝備，除了有電競Notebook、電競耳機牆，甚至可即席DIY組裝電腦，更有專人幫你砌機，一條龍夠貼心。此外，若然大家打機打到累，場內亦設有主機及手機對戰體驗區（Console & Mobile Area）和E-Cafe，讓大家玩玩手遊、來點食物及飲品放鬆一下。



[容納150名觀眾電競舞台]

乘搭扶手電梯落到地庫，則是專門舉辦大型賽事的電競舞台（The Stage），據CGA創辦人之一Ryan指，電競舞台將會在2月舉行「2019 NBA 2K亞太區邀請賽」，3月中亦籌備「Call of Duty：Black Ops 4 2019亞洲錦標賽」，而場地足以容納150名觀眾，場面定必熱鬧。除了電競舞台，地庫更設有VR區，用上特色房間設計，暫時有5款遊戲可以玩，例如《ZombieJail：NoMercy 》、《Over Kill》、《The Others》等，更會不定期更換遊戲和主題，預計將會2至3月開放。