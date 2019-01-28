彰化縣　火車識玩氹氹轉

鐵路技術發展一日千里，雖然運輸速度及效率大幅提升，但昔日遺留下來的火車設施，卻依然令不少鐵道迷嚮往。來到台灣中部彰化縣，於台鐵縱貫線彰化站北側的彰化機務段，可以搵到碩果僅存、建於1922年的扇形車庫，難得的是該設施仍然每日營運，為大家呈現了利用轉車台將火車頭「大轉身」的難得情景之外，還有多輛經典火車在庫讓大家朝拜一番。



縣定古蹟 時代見證

位於台灣中部的彰化市，知名景點除有八卦山風景區外，還有一個讓鐵道迷神往的彰化扇形車庫。建於日治時代的車庫一如其名，從高處俯視會看到其呈半圓的弧形設計，話說當年蒸汽火車盛行，但該種火車基本上只能作單方向行駛，想要轉換行駛方向的話需駛上圓形的轉車台「轉身」，而車庫以該台為中心，並有12條放射式的股道，讓火車能駛入庫內停放及進行維修，而扇形設計則有節省土地的好處。台北、新竹、高雄港及嘉義亦曾設有扇形車庫，但先後於1994年前被陸續清拆，而彰化的車庫在當地居民及鐵道粉絲極力爭取下才得以保留，並於2001年成了縣定古蹟。

車庫現時於指定時間免費對外開放，大家可欣賞到建築本身的美，當中最特別的是，每個修車庫均設有兩個小煙囪，原來是當年為了蒸汽火車排氣之用，可說是時代的見證。而車庫另一大看點是直擊轉車台將列車車頭「大挪移」，轉出或轉入車庫，難得它「寶刀未老」仍在運作，效率也不差，不過由於沒班次表可查，火車迷想看的話要碰碰運氣。另外車庫內亦保存了CK101及CK124蒸汽火車頭，亦有R20及S300型的柴油電氣機車等，大家可盡情打卡，但眼看手勿動啊！



彰化扇形車庫

地址：彰化縣彰化市彰美路一段1號

開放時間：1:00pm~4:00pm（假日10:00am開放），逢周一休息。10人以上團體可於參觀日14日前申請導覽服務（假日參觀除外）

網址：https://bit.ly/2DF6EqJ