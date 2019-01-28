日本風「櫻花燈會」　毛氈萌豬列隊賀年

喜歡去日本的你，一定不能錯過Mira Place特別打造的「櫻花燈會」！在400多盞彩色燈籠的籠罩之下，場內的LED櫻花林顯得分外粉嫩迷人，加上互動光影裝置將隨着你的步伐閃耀，櫻花亦會瞬即綻開，讓你體驗一下糅合日本小清新美學以及中國傳統的花燈盛會，絕對是別有一番風味。



適逢豬年，當然不少得物色萌豬的打卡場地，討個好兆頭。好似由日本藝術家小川耕平設計的「毛氈萌豬小隊」，個個都可愛爆燈，又有福相，而且一針一拮造出的毛氈造型，看起來暖笠笠的，非常療愈。他們現在已經擺好甫士，萌度十足的於商場列陣，等待與你們影相兼拜年。值得一提，現場更設小川耕平作品展，展出插畫及毛氈作品，讓大家近距離感受他筆下的可愛暖意。



除此之外，場內又設「萌豬太鼓」，讓大家敲出好運之餘，順勢炒熱氣氛！臨近新春佳節，商場更特備「達人太鼓表演」，太鼓樂團將於櫻花燈會內奏起既震撼且富節拍感的太鼓音樂，以日式傳統樂器創新演繹賀年歌曲，為新春助慶，與大家共度喜慶佳節，詳情就要留意官方Facebook專頁公布。