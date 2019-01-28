Omega華麗限量作　賀名字125周年紀念

不少高級鐘錶品牌最初都是沒有名字，或只是以創辦人甚至只以編號來命名，Omega就是其中例子。雖然品牌早於1848年已由Louis Brandt創辦，但直到1903年才正式命名為OMEGA。話說1894年創辦人的兩名兒子Louis-Paul及César發明了一款全新機芯，改寫了業內製錶技術的發展方向。創新的19法分機芯用上具工業規模的生產線模式製作，先進的機件技術更是傲視同儕，勃蘭特兄弟決定將機芯命名為「OMEGA」（歐米茄）。原來「Ω」（Omega）在希臘文中是最後一個字母，寓意成就與完美。此機芯推出後獲得空前成功，所以兄弟二人決定於1903年將整間公司命名為OMEGA。



為慶祝OMEGA這品牌名字面世125周年，品牌剛於瑞士Bienne總部舉行大型紀念活動，並推出兩款特別版腕錶，包括以18K黃金鑄造的碟飛Trésor 125周年紀念版腕錶。腕錶以酒紅色皮革錶帶配紅色琺瑯錶面；錶底飾有周年紀念圓章，其邊框亦雕飾了大馬士革鍛錦紋飾（Damaskeening）── 復刻當年一些在美國極受歡迎的「OMEGA」19法分機芯的精緻紋理。另一枚則是獵人懷錶款式，更將經典的19法分機芯重現眼前。為使不朽經典再顯光芒，品牌特別從地庫取出一批原機芯組件，包括板橋、大夾板、擒縱裝置及雙金屬擺輪，並由品牌陀飛輪製造工場的製表師製作全新的19法分機芯。，新機芯薈萃了新穎元素和先進技術，例如裝設了瑞士指針設定系統。歐米茄還以精巧細緻的「大馬士革鍛錦工藝」（Damaskeening）裝飾19法分機芯，並即將配置於全新推出的獵人懷錶之中，融合歷史與現代設計，湊成完美組合。