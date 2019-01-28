新春波鞋Hot「Pig」

就快到農曆新年，大家呢個時候肯定忙住買新衫新褲等過年，置新裝當然唔少得靚波鞋，各大波鞋品牌亦相當識做，早早就為你預備好一系列新春豬年特別版波鞋，等你可以入手定十對八對靚波鞋送狗迎豬潮過新春。



【adidas Originals=Pharrell Williams】

今年「三葉」就與好友推出adidas Originals=Pharrell Williams新春聯名系列，鞋款方面就分別有Solar Hu Glide CNY及BWY CNY登場，設計同樣以中國傳統喜歡紅金兩色作主調，前者左右鞋面分別有倒轉「福」及「Hu」字樣刺繡寓意福氣到來；後者則以金線繡出魚鱗圖案象徵年年有餘，鞋面更有「AMBITION」字樣刺繡鼓勵大家專注目標，邁向成功，有喜慶有祝福，邊個仲敢話你「鞋鞋聲」！



【Converse】

Converse今年別出心裁將中國傳統家家戶戶都會有的「百家衣」設計運用到大受追捧的Chuck Taylor All Star '70、One Star及Jack Purcell鞋款之上，將不同質感布料拼接並運用到鞋身、鞋舌及鞋墊等不同位置，以中國傳統拼布藝術帶出新春團聚之意，日本Boro襤褸玩咗咁耐，都係時候玩番啲中國風設計。（互聯網）



【Jordan Brand】

Jordan Brand每年農曆新年前都會推出新春限定Air Jordan鞋款，繼去年以煙花做主題的Air Jordan 6及Air Jordan XXXII後，今年就與Converse一樣以「百家衣」為主題設計Air Jordan 12及Air Jordan XXXIII，前者採用Playoff黑x白配色，但鞋面就改用黑色綢緞，如果將綢緞撕開就可以見到底層「百家衣」圖案（亦即是幼童PS及嬰童TD的鞋面設計），比起2017年加入竹條細節及鞋舌繡上「貳拾」（代表Air Jordan 12於中國市場推出20年，同時調轉亦有「拾貳」雙重意思）字樣的新春版Air Jordan 12更有特色。



【New Balance】

New Balance為慶祝農曆新年而推出的新春別注版997H及574，設計就採用拜年唐裝最常採用的紅黑兩色麖皮及皮革物料打造，並於鞋舌及鞋墊加入中國風的八卦圖案點綴，當中採用GCEVA輕量物料中底取代元祖997所用ENCAP及C-CAP雙緩震系統的997H，於前掌位置更加上金漆點綴，同時兩個鞋款亦會以特別設計的大紅錦盒盛載，內裏更附上「吉祥如意」或「心想事成」御守及一套五色精美利是封，夠晒喜慶。