【決性11點】做乜要我摸你大髀

女友嘅閨蜜總會令人有遐想，只係呢位男網民遇到嘅情況，卻同遐想一啲關係都冇。男網民稱女友有位樣貌同身材都唔錯嘅單身女閨蜜，一直以嚟因對方嘅拜金主義，男網民對佢印象唔係咁好。早前閨蜜又嚟屋企食飯，當女友走去洗碗，閨蜜突然捉住我隻手摸佢大髀！男網民就話：「我咪即刻縮開囉，佢就問對佢有乜嘢感覺。大佬，我點知你係咪同我條女串通埋，咪直接同佢講話對佢冇感覺，佢竟然爆喊然後走咗。我幾驚佢屈我搞佢，點知女友見狀竟淡定話，睇嚟佢應該失戀。有個咁嘅閨蜜，我真係好驚囉！」



網友神回應：



笑臉迎刃：好彩你女友知道閨蜜個性格咋，否則佢個閨蜜屈你摸佢，你真係乜水都洗唔清。不過呢個計時炸彈一日喺你女友身邊，你一日都要提心吊膽。



somewhere：你都幾清醒架喎，又會懷疑到佢會同你女友串通，想嚟試嚟嘅？唔通呢次唔係第一次？不過你下次會唔會咁好彩，就真係唔知喇。



Wicky9012：其實我覺得你女友個閨蜜之所以咁神化，佢應該係覺得你搶咗佢個朋友，先至會成日喺度做電燈膽，難怪你女友又唔介意佢成日上嚟，你真係好福氣喎。



沒有雪過點說藏：剩係拜金兩個字，就已經對佢零興趣啦！呢種女就算送埋身都唔想要，除非我真係好有錢，唔介意養多佢一個啦！