和誰談挪威的森林---換身份證估歌仔

最近常見到張智霖叫大家換身份證〈仲孖埋薛家燕添〉，驚覺他又是另一個外形萬年不變的男藝人，恍如吃了千年防腐劑似的，於是想問問大家，你還記得他本來是歌手嗎？



入行時，Chi Lam和許秋怡以情侶檔姿態大唱《現代愛情故事》，不但同名唱片達雙白金銷量，而《現代愛情故事》、《片片楓葉情》等多首歌曲也成為熱門K歌，不過一男一女的組合很快便落幕，而Chi Lam最終以個人歌手姿態推出個人專輯。今天的答案《如此這般想你》，正是來自Chi Lam於1993年9月推出的第2張個人專輯，成績和評價都比首張專輯好，而正值此時，Chi Lam與1990年香港小姐冠軍袁詠儀年因為電影《邊城浪子》而結識，二人的戀聞亦從當時開始傳出，不過最初二人都極力否認，說到底只因袁詠儀已經是影后，社會無論多進步，到頭來還是會計較一對男女的成就，不過，當日《如此這般想你》的大台版MV，女主角正是袁詠儀，枱面當然是「友情客串」，至於枱底實情，不多不少都是女朋友緊張男朋友的事業吧！總而言之，鬧哄哄的緋聞的確也炒熱了歌曲。



或許戀愛新聞是熱鬧，但《如此這般想你》也有一種迷戀情愫，即使夕爺當年還未升班到「爺級」，但只要打出林夕旗號，樂迷已經期待甚是。事實夕爺於90年代堪稱高峰期，一句「和誰看細雪和誰談挪威的森林」，都是90年代文青的必然之選；《挪威的森林》自是村上春樹的代表作，而細雪本尊大膽估測是指日本導演市川崑的同名電影名作，由著名日本女演員吉永小百合主演，《細雪》也曾是國際電影節的熱門電影，一句歌詞已經是時代之反映、生活的總結，廣東歌就如港產片承載了幾代人的回憶與歷史，是一首首幾百萬人同流淚過的歌。





《如此這般想你》

作曲：Bodjie Dasig Odette Quesada

作詞：林夕

主唱：張智霖



和誰過那晚 和誰分享歡顏

為何想找到你這樣難

和誰過這晚 和誰人談心中憂煩

有沒有夜返



如此這般想你 誰可比 如此憂鬱的臉 也為你

如此關心的我 如知己 如此癡心的話 卻未說起

如此這般竟會 從不知 如此一心一意 你未看起

如此這般想你 如在日夜自欺



和誰接那吻 和誰講起新聞 和誰竟講起我 這份人

和誰看細雪 和誰談挪威的森林 有沒有動心



如此這般想你 誰可比 如此憂鬱的臉 也為你

如此關心的我 如知己 如此癡心的話 卻未說起

如此這般竟會 從不知 如此一心一意 你未看起

如此這般想你 如在日夜自欺



其實是我 幻想得到太多

還是你 從不想我太多

然而我這樣傻 如此愛玩火



如此這般想你 誰可比 如此這般等待 不歇地

如此關心的我 如知己 如果真的親近 偏偏顧忌

如此一心一意 誰可比 如此癡心的話 怎麼說起

如此這般想你 如在日夜自欺 Wo...

如此這般想你 如在日夜自欺 誰能比





聽歌時間：http://bit.ly/2B5Hdg2



