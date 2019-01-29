送「浪琴表香港馬術大師賽2019」入場門票

全球最頂尖馬術盛事之一「浪琴表香港馬術大師賽2019」將於2 月15 日至17 日一連三天於香港舉行。今年比賽繼續邀請多位全球首屈一指的國際騎手及馬匹參與競逐多個大獎。賽事「冠名合作夥伴」和「大會指定計時」浪琴表現送出多套入場門票，各位只需掃一掃QR Code 或到網址http://jp2.on.cc 參與遊戲，首34 名答中簡單問題的參加者即有機會贏取入場門票2 張。



一家大細齊參與

為期3 天的「浪琴表香港馬術大師賽2019」共舉行6 場激烈賽事，競逐高達680,620 美元的總獎金。比賽以「亞洲國際博覽館盃」打響頭炮。最特別是一場「香港賽馬會騎師馬術接力賽」，4 名香港騎師各自夥拍4 名馬術障礙賽精英，進行絕無僅有的對決。壓軸好戲是「香港浪琴表大獎賽」，這項經典的馬術障礙賽採用1.6 米的奧運會標準作衡量，是功架、體能、身手和勇氣的終極比試，惟有騎手與賽駒完美契合，方能在比賽中克勝。而最終在巴黎、香港及紐約的系列賽中連下三城勝出的騎手，將贏取225萬歐元的超級大滿貫獎金。

除了多場激烈賽事外，場外的「駿雅名薈」更提供多元化美食、購物及親子玩樂體驗。例如浪琴表便特設大型展覽區，展出優雅腕錶系列，而馬術產品專區就將不同品牌的馬術用品大晒冷。大會合作夥伴瑪莎拉蒂，則透過提供模擬駕駛體驗，讓大家一嘗駕駛樂。場內的兒童遊樂專區今年舉辦亞洲首個Hobby Horse 比賽，大會為配合賽事，特別舉行了一系列教育工作坊，讓小朋友學習製作Hobby Horse，一同感受這項新奇比賽。連同其他精彩活動如浪琴表旋轉木馬、浪琴表小型障礙欄、香港賽馬會虛擬賽馬遊戲、面部繪畫工作坊等，勢必令男女老幼都玩得盡興、樂而忘返。



獎品：「浪琴表香港馬術大師賽2019」入場門票2張張

‧ 首9 名得獎者可獲得2019 年2 月15 日（星期五） 下午６時至12 時門票

‧ 第10 名至34 名得獎者可獲得2019 年2 月15 日（星期五） 下午1 時至６時門票



名額：34 個

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