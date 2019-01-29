IB攻略：讀英國A LEVEL定係IB好？

上星期筆者嘅《IB學校唔係淨係讀IB》，引起唔少家長回響，不過最多係問我哋點解無講到英國A-LEVEL，因為好多香港學生畢業後都會赴英求學，始終香港大學（Univerisity of Hong Kong）全球排名，根據QS WORLD RANKING都只係25名，英國倫敦大學排第10，劍橋牛津排第4同5，難怪家長都心儀英國。就算唔係呢個級數嘅大學，港人熟悉嘅University of Manchester（29名），同埋香港才子陶傑畢業嘅華威大學University of Warwick（54名），英國好多大學都係位居世界頭100名，而且競爭相對比香港細。



言歸正傳，家長會問我哋嘅No.1問題，就係考A Level 好定係考IB好？其實係無絕對嘅答案，不過家長可以衡量以下情況再做決定。



第一：香港IB學校有冇得讀A LEVEL

香港好多國際學校都係無提供A LEVEL課程嘅，多數都係IB。原因係學校有個競爭對手，就係考評局。因為A Level係可以自行報考，即係好似IELTS或者DSE公開考試咁，年年你都可以走去報，無年齡限制。但係IB課程就唔同，由於所有涵括IBDP嘅學校都會提供IB課程，學生可以享有正式嘅課堂生活，毋須自修。



第二：A LEVEL有不同學制

IB得一個官方機構就係IBO，簡單嚟講即係考卷比較制式化，全部都係出自同一間手筆，同學較容易掌握IB考試。但係，A LEVEL有好多唔同嘅官方機構，例如有CAMBRDIGE ASSESSMENT，EDEXCEL，這兩個喺香港考評局都可以自行報考，但係原來仲有其他，例如OCR，AQA等嘅機構提供英國預科考試。單係呢一點，家長學生已經一舊雲，都唔知點揀好。



第三：係香港讀A LEVEL不着數

如果學生係香港自行報考A LEVEL，但係又想報香港嘅大學，基本上係無機會。因為香港若然報考A LEVEL，非本地學制DSE，就一定要經NON JUPAS報讀大學。讀者一定會問，如果我係A LEVEL考到3個A*或者更多，我連劍橋嘅要求都達到，香港嘅大學點會唔收呢？原因就係，你係香港讀A LEVEL，因為香港大學對NON JUPAS嘅要求，係想校園國際化，吸納嘅學生一定要有外國EXPOSURE，浸過鹹水先得。試想想，如果呢條途徑可行，香港本地學生無人考DSE，全部都去考外國考試啦。所以，如果家長財力有限，意向只係香港嘅大學，但係又想行捷徑，避開DSE，筆者強力建議唔好自行報讀A LEVEL，都係行返IB穩陣。當然，另一個選擇就係赴英讀高中，考完A LEVEL先回港。



Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人，教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生，英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫「IB攻略」在書展大賣