IB攻略：讀英國A LEVEL定係IB好？

上星期筆者嘅《IB學校唔係淨係讀IB》,引起唔少家長回響,不過最多係問我哋點解無講到英國A-LEVEL,因為好多香港學生畢業後都會赴英求學,始終香港大學(Univerisity of Hong Kong)全球排名,根據QS WORLD RANKING都只係25名,英國倫敦大學排第10,劍橋牛津排第4同5,難怪家長都心儀英國。就算唔係呢個級數嘅大學,港人熟悉嘅University of Manchester(29名),同埋香港才子陶傑畢業嘅華威大學University of Warwick(54名),英國好多大學都係位居世界頭100名,而且競爭相對比香港細。



言歸正傳,家長會問我哋嘅No.1問題,就係考A Level 好定係考IB好?其實係無絕對嘅答案,不過家長可以衡量以下情況再做決定。



第一:香港IB學校有冇得讀A LEVEL

香港好多國際學校都係無提供A LEVEL課程嘅,多數都係IB。原因係學校有個競爭對手,就係考評局。因為A Level係可以自行報考,即係好似IELTS或者DSE公開考試咁,年年你都可以走去報,無年齡限制。但係IB課程就唔同,由於所有涵括IBDP嘅學校都會提供IB課程,學生可以享有正式嘅課堂生活,毋須自修。



第二:A LEVEL有不同學制

IB得一個官方機構就係IBO,簡單嚟講即係考卷比較制式化,全部都係出自同一間手筆,同學較容易掌握IB考試。但係,A LEVEL有好多唔同嘅官方機構,例如有CAMBRDIGE ASSESSMENT,EDEXCEL,這兩個喺香港考評局都可以自行報考,但係原來仲有其他,例如OCR,AQA等嘅機構提供英國預科考試。單係呢一點,家長學生已經一舊雲,都唔知點揀好。



第三:係香港讀A LEVEL不着數

如果學生係香港自行報考A LEVEL,但係又想報香港嘅大學,基本上係無機會。因為香港若然報考A LEVEL,非本地學制DSE,就一定要經NON JUPAS報讀大學。讀者一定會問,如果我係A LEVEL考到3個A*或者更多,我連劍橋嘅要求都達到,香港嘅大學點會唔收呢?原因就係,你係香港讀A LEVEL,因為香港大學對NON JUPAS嘅要求,係想校園國際化,吸納嘅學生一定要有外國EXPOSURE,浸過鹹水先得。試想想,如果呢條途徑可行,香港本地學生無人考DSE,全部都去考外國考試啦。所以,如果家長財力有限,意向只係香港嘅大學,但係又想行捷徑,避開DSE,筆者強力建議唔好自行報讀A LEVEL,都係行返IB穩陣。當然,另一個選擇就係赴英讀高中,考完A LEVEL先回港。



Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人,教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生,英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫「IB攻略」在書展大賣