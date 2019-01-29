三界五行：貼門神　保護家宅平安

自古英雄出少年，李世民還未成年，就跟隨父親李淵打江山，先後率領部隊掃平劉武周、竇建德、王世充、薛仁杲等多名軍閥，輔助李淵滅了隋朝，建立唐朝。後來李世民發動宮廷政變，史稱「玄武門之亂」，殺死了兄長太子李建成、四弟李元吉，以及兩人的子嗣。



李淵不久讓位給他，成為唐太宗。登基後，勵精圖治，勤政親民，但難逃「英雄好色」的宿命，體力透支，夜睡不寧，常做噩夢，被披頭散髮血流披面的鬼魂纏繞。忠心耿耿的愛將秦瓊和尉遲恭知道此事後，自告奮勇，晚上手持兵器，分別站立在宮門兩旁，值通宵班。自此，鬼魂絕迹，令唐太宗安睡，後來秦瓊和尉遲恭年紀大了，唐太宗體諒，下令御用畫師為秦瓊和尉遲恭繪像，懸掛在宮門守衞，收到同樣效果。此法在民間流傳至今，成為令善信最崇拜的門神。



在己亥豬年，向南的家門容易招惹是非鬼；向西南的家門容易招惹兇神惡煞；向東北的家門容易招惹病魔瘟神。如果在即將過去的一年被是非、官非纏身、發生不愉快事件或家中有長期病患者與體弱的長者，可以在家門張貼門神。由於現代的家門，與古時的不同，古時是兩邊對掩，現在大都是一幅過，並且外面是鐵閘，裏面是木門，門神應貼在木門上，兩位門神必須面對面，千萬不要背對背，否則就是「貼錯門神」，欲益反損了。



方向宇