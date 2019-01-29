喜氣洋洋　自製繽紛五彩年糕

過年吃糕有快高長大及年高添壽的寓意，傳統的椰汁年糕或蘿蔔糕吃悶了？不妨跟尖沙咀一間型格酒店的高級粵菜食府點心主廚黃禮賢（Ringo）師傅，學做色彩繽紛又有創意的「五彩繽紛慶豐年」。黃師傅利用全天然的健康食材，如黃肉番薯、紫薯及紅豆等，豐富味道層次之餘，同時利用紅麴米、紫薯蓉及黑糖，調校成呈現喜氣洋洋、五顏六色的吸睛造型，一改年糕單調及深沉的感覺。



材料：

黃肉番薯 400克

罐頭紅豆 100克

紅麴米 5克

黑糖 600克

水 910克

糯米粉 900克

澄麵粉 225克

椰漿 450克

菜油 150克

紫薯 400克

沙糖 300克



做法：

1. 紫薯加300克水蒸15分鐘，撈起紫薯及保留紫薯水備用。黃肉番薯隔水蒸7分鐘；紅麴米加10克水蒸5分鐘，隔渣成紅麴米水。

2. 黑糖加600克水煮成黑糖漿，待涼至攝氏約60度注入混合600克糯米粉、150克澄麵粉、300克椰漿及100克菜油的粉漿中。

3. 拌勻後加入紅麴米水調校成橙紅色，加番薯及紅豆拌勻成黑糖年糕漿後分兩等份，一份注入膠模中蒸15分鐘。

4. 紫薯水加沙糖煮溶成紫薯糖水，待涼至攝氏60度後注入混合剩餘的糯米粉、澄麵粉、椰漿及菜油的粉漿中拌勻，加入紫薯撈勻，注入膠模中蒸15分鐘。最後加入剩餘的黑糖年糕再蒸40分鐘即成。