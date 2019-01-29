大健事：營養師教路　點食賀年糕唔易肥

過年喇！糕點人人吃，唔通個個都懂食得健康咩！究竟邊款糕點最輕怡？邊款最邪惡？且聽營養師高芷欣的分析。



最健康的糕點應是蘿蔔糕或馬蹄糕。蘿蔔糕相對卡路里最低，糖分亦最低，但要注意鈉質較高，兩件好似手掌心般大小的蘿蔔糕，已經有約500毫克鈉質。馬蹄糕相對卡路里亦較低，脂肪亦最低，但比較高糖，兩件好似手掌心般大小的馬蹄糕，已經有2粒方糖。芋頭糕則中規中矩，卡路里屬中間程度，糖分及脂肪也不算高，但要注意鈉質亦相當高。兩件好似手掌心般大小的芋頭糕，含約400毫克鈉質。最邪惡的一定是椰汁年糕，不但最高卡路里，亦是最高脂及最高糖，兩件好似手掌心般大小的椰汁年糕，已經有3粒方糖，約265卡路里。如果加蛋煎的話，邪惡度簡直是終極。



【煎糕注意事項】

煎糕時，很多人也會加油，但油也是一個影響糕點健康程度的因素。如果用一茶匙油來煎2件糕，會額外增加約45卡路里，以及5克脂肪，所以可控制一下油的分量，最好就當然是蒸。高芷欣說：「不過如果你問我，煎糕一定是香口些好食些，我自己都鍾意煎糕。煎糕亦不一定不可以，因為煎的時候不一定要用油。如用一些塗層夠好的易潔鍋，完全不用落油都可以煎。這些年糕本身製作時都有些油分，可以利用本身糕點的油分，不用額外加油，卡路里跟蒸差不多。如果想落少少油的話亦可以，用油掃輕輕沾些油，然後在易潔鍋中薄薄掃一層，可減低油的使用。反而直接把油倒進鍋裏，則較難控制油的分量。」



【進食注意事項】

過年講求意頭無論如何也要吃，進食時要留意件數。如果煎半底糕，同家人分享，每人吃2件都不過分。糕點始終是澱粉類的食物，同一餐可食少一些其他澱粉類的食物，例如早餐吃了2件糕，就不可再食粥或麵包，同一餐應集中吃些蛋白質或纖維。又例如午餐吃了2件蘿蔔糕，就不用再吃粉麵飯等，然後集中吃些蛋白質類或纖維類，接着全日以外時間，則食多些高纖食物，有助吸收當中的油脂。調味料方面，可不用加調味料，因為糕點本身都好濃味。如果需要的話，高芷欣建議可以用胡椒粉、辣椒粉、Tabasco，用來取代辣椒油會較健康。



早餐空肚吃糕點又可以嗎？高芷欣說：「其實早餐空肚食糕不太大問題，但要注意分量。每次可能吃1至2件，體積如手掌心般大小的糕點，不要吃5-6件當成早餐。同一餐可食隻香蕉，補充纖維之餘，裏面的香蕉酵素都有助消化澱粉。又或者可以吃杯原味乳酪，補充蛋白質，當中的益生菌都有助腸胃消化。餐後可以飲杯山楂茶，因為山楂有助消化，而且補充水分都有助消化。」



部分賀年糕點營養分析

（100克計算，約2件糕，每件以成人掌心大小計算）



蒸蘿蔔糕

‧最低糖但最高鈉（約500毫克鈉）

‧卡路里117 kcal

‧脂肪4.5克

煎蘿蔔糕（1茶匙油）

‧卡路里162 kcal

‧脂肪9.5克





蒸椰汁年糕

‧不但最高脂，而且最高糖（約3粒方糖），但較低鈉

‧卡路里265 kcal

‧脂肪5.2克



煎椰汁年糕（1茶匙油）

‧卡路里310 kcal

‧脂肪10.2克



煎椰汁年糕（加半隻蛋煎）

‧椰汁或椰漿會令飽和脂肪更高

‧卡路里340 kcal

‧脂肪12.5克



蒸馬蹄糕

‧最低脂及最低鈉，但相對高糖（約2粒方糖）

‧卡路里130 kcal

‧脂肪1.2克



煎馬蹄糕（1茶匙油）

‧卡路里175 kcal

‧脂肪6.2克



蒸芋頭糕

‧最低糖但較高鈉（約400毫克鈉）

‧卡路里138 kcal

‧脂肪3.3克



煎芋頭糕（1茶匙油）

‧卡路里183 kcal

‧脂肪8.3克