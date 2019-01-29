Bauhaus百周年　德國睇樓團

德國擁有多達40件以上的世界遺產，單單首都柏林及周邊便有博物館島及無憂宮兩大焦點項目，嫌未夠喉想再參觀的話，距離該市約兩小時車程、位於薩克森-安哈特州的德紹-羅斯勞（Dessau-Rosslau），則可找到同樣入選世遺的Bauhaus建築群，當中作為教育設施的Bauhaus Dessau更被喻為是建築家的朝聖地，適逢2019年是德國包浩斯設計學校成立第100周年，今天就帶大家去睇睇樓啦。(入場收費：包校舍及Master's House等建築 €8，約HK$74、導賞團€7，約HK$64)



話說於1919年，建築師Walter Gropius於德國新首都威瑪（Weimar）開設了名為Bauhaus的藝術學校並兼任校長，後來因資金和政治問題於1925年遷至德紹（當時未跟羅斯勞市合併），當日的校舍經修復後被保存下來，並成了德國近代建築的代表作之一。校舍現用作藝術學校，大部分設施都可自由參觀，並提供導覽Tour有專人作講解介紹。該建築由Gropius設計，樓高四層，外觀四四方方，有點像香港舊式的七層公屋大廈，談不上耀眼，主要由白色粉刷牆、原色混凝土牆、黑色金屬窗框和透明玻璃來構成，三種簡單顏色，並加上多用直線的設計，令人不禁大叫沉悶。但這設計是現代主義建築的啟迪，以強調功能性為重點，一大特色是牆壁都幾乎採用玻璃窗牆，可一次過盡用採光效果；加上室內無多餘的內牆間隔，方便學生作不同大小類型的設計（Gropius的教學着重靈活和實用性，繪畫、雕塑、平面設計和建築設計等全變成一個體系，不會再作細分）。今日看來如此風格在校舍及政府建築內好像很普遍，但別忘記這是近百年前的設計，在當時來說是相當的破格意念，而且這樣的建築技術要到1950年代才開始普及，可見Gropius的前衞。

而參加導賞團的朋友，還可前往Gropius昔日的辦公室，內裏沒有多餘飾品，但擺放的傢俬和器具均由實際兼人性化考慮出發，最著名是他的辦公桌組合，桌子以粗線條的木框為主導，配合與賓主斜向能互動的座椅位置，可說是他設計理念的最佳演繹！



Bauhaus Dessau

地址：Gropiusallee 38, 06846 Dessau-Roslau

開放時間：10:00am~5:00pm



德紹-羅斯勞 大師級教師宿舍

假如不是設計系的料子，一時間要消化Bauhaus的理念，或許太強人所難吧？幸好多走15分鐘來到Ebertallee街道上，還可再多看一點相關建築，Gropius於1925年起為自己、Lyonel Feininger和Wassily Kandinsky（及後兩人均成為設計大師）等人設計的教師宿舍Masters' Houses，並同樣被列為世遺建築。原本這裏共有4所房子，但Gropius的那所因戰爭關係被毁掉，現在只剩下3間。房子建於林蔭內，只見其風格貫徹簡約的白色盒子賣相，只靠一些線條間隔、黑色欄杆窗框和玻璃而創作，其餘的則留給大自然，當日光投射到樹木時，便帶來四季天然的剪影，為家居添上生氣。據知，現在宿舍只供學生租住，希望在Bauhaus的空間薰陶下，可以讓身心體驗更多，真是用心良苦呢！



Masters' Houses

地址：Ebertallee 59-71, 06846 Dessau-Roslau

開放時間：10:00am~5:00pm

網址：www.bauhaus-dessau.de