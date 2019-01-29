本日日本：東京MIDTOWN　最梳乎賞櫻

位於日本東京都港區的多用途都市開發計劃區東京MIDTOWN，內裏包含了酒店、美術館、花園及多達130間的潮舖及餐廳，食住買玩元素全包辦，絕對是一大人氣旅遊熱點。一心想到東京賞櫻的朋友，該區更是不可錯過，事關每年都會舉行慶祝春天到訪的活動MIDTOWN BLOSSOM，讓你可以在好梳乎的情況下，享受賞櫻的樂趣！



踏入12周年的MIDTOWN BLOSSOM，今年定於3月15日至4月14日舉行，亮點是位於東京MIDTOWN的花園位置有條長200米的櫻花道，日間到訪可以見識有大群高樓大廈環繞下的都會櫻花魅力。而夜間該櫻花道則會亮燈，有趣的是，開花前會採用粉紅燈光，務求率先帶來一份春日氣息，當開花後則轉用白燈，讓大家可好好享受觀賞夜櫻的樂趣。



除了賞櫻外，活動的一大焦點是與法國知名香檳品牌CHANDON大玩聯乘，炮製充滿優雅感覺的戶外休息室CHANDON Blossom Lounge，提供充滿春日感覺的香檳CHANDON ROSÉ及期間限定菜單和甜點讓你品嘗。另外，去年大獲好評的圓形帳幕椅CHANDON Suite會再度登場，當遇上寒冷的夜晚，大家可以入內避避寒風，非常貼心，絕對可稱得上是最梳乎賞櫻體驗！



其他還有款待免費氣酒酒的限定Event，而MIDTOWN館內亦有透過花卉作品來帶出春日氣息的企畫，及在Tokyo Midtown Award中獲得獎項的年輕藝術人負責的Street Museum，無論室內及戶外，都叫人大開眼界呢。



MIDTOWN BLOSSOM 2019

日期：3月15日至4月14日

地址：東京都港區赤坂9-7-1東京MIDTOWN各地

網址：https://www.tokyo-midtown.com/jp/event/4419/



櫻花亮燈

時間：3月15日至4月14日5:00pm~11:00pm

地點：沿MIDTOWN Garden櫻花街及Garden Terrace前



CHANDON Blossom Lounge

時間：3月15日至4月14日12:00nn~8:00pm（逢周五、周六及櫻花全開時至9:00pm）

地點：沿MIDTOWN Garden櫻花街地區



Cheers Sparkling~Sparkling Wine款待~

時間：3月30日11:00am起

地點：Plaza 1F Canopy Square



Spring Flower Display

時間：3月15日至4月14日9:30am~12:00mn

地點：GALLERIA 1F Tree Shower



Street Museum

時間：3月15日至5月26日6:30am~12:30am（4月15日起部分展品會更換）

地點：Plaza B1