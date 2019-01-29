意大利機能服先驅　Stone Island新店開催

主打機能性服裝設計的意大利品牌Stone Island，1982年由Massimo Osti（意大利服裝品牌C.P.Company主理人）創立以來一直都專注鑽研衣物布料纖維，並不斷改良開發出充滿實驗性與實用性兼備的機能服，即使他於1996年退下火線後，接任的英國設計師Paul Harvey及2008年帶領品牌設計團隊至今的現任創意總監Carlo Rivetti（亦即於1983年收購Stone Island的Sportswear Company老闆），亦繼續透過品牌實驗室不停進行漂色技術研發，至今已經開創出超過60,000種不同染色方法，對於不同服裝布料染色純熟程度絕非一般機能服品牌可相比。



雖然Stone Island與C.P.Company一樣於九十年代曾經被英國足球流氓睇中成為「指定服裝」，令品牌注目度大減而沉寂一輪，但隨着近年連續與Supreme及NikeLab等等聯名合作，Stone Island這個意大利機能服先驅就再次受到潮流界所追捧。早前，品牌就選址中環皇后大道中開設計香港首間專門店（全球第23間專門店），佔地90平方米的新店裝潢由德國工業設計師兼Zeichenweg TM創始人Marc Buhre親自設計，透過採用天然橡木、金屬鋁箔、玻璃纖維、碳纖維及玻璃等等不同物料增強其空間感，並以大自然色調打造店面，與試身室黃色布簾成鮮明對比，為店舖注入搶眼的視覺效果。