「第九藝術」具潛力　大師之作有價有市

人稱「第九藝術」的漫畫，因貼近群眾，內容往往能反映某個時代的社會面貌與文化風尚，尤其是大師之作，藝術價值絕不下於油畫，所以近年頻頻有漫畫於拍賣市場中取得佳績。像我們熟悉的《老夫子》，一幅封面原稿於去年以65萬港元成交，足證有質素的漫畫具收藏價值。至於被譽為「中國漫畫之父」的豐子愷，其漫畫作品以簡約樸實、富有哲理、反映現實而見稱，早於上世紀90年代初已受市場關注，頻頻於拍賣會上錄得6位數字的成交價，踏入21世紀更突破了7位數字呢！



收藏家祁文傑1990年開始收集豐子愷的作品，其中《小亭閒可坐，不必問誰家》屬於最早期的收藏，亦是他最喜歡的作品之一。「豐子愷的畫作看似簡單，不懂的人會覺得普通，甚至以為任何人都能輕易畫出，但正如八大山人的書法，只是寥寥數字，很多人窮一生精力都未必寫到！其實豐子愷的畫意深奧，蘊含真、善、美等人生哲理。以《小亭閒可坐，不必問誰家》為例，畫中人坐在優美的景色之下，散發出一種閒適自在的感覺，令我深受啟發。還記得當年的我，每天把自己困在畫室，日日夜夜在趕稿，這幅畫提醒了我要珍惜時光，亦成為了我的目標，希望日後能夠達到畫中人的境界。」



祁文傑補充，近年漫畫作品逐漸受到藝術市場關注，在歐洲更不乏高價成交的例子，但內容通俗的作品，一般較難進軍市場，相反，豐子愷的作品內容沉實，意味深長，是一種當代符號，加上漫畫家已離世多年，不再有新的創作，所以有一定的升值潛力。