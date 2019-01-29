停產多時PORTER TANKER軍綠色　元祖復刻

以美國空軍外套MA-1為設計靈感的TANKER系列，自1983年面世以來一直是PORTER眾多不同系列當中最受捧場的設計，當年最先推出的就是軍綠色（Sage Green）配橙色內裡設計，同年再追加推出黑色版本，採用原創三層式結構布料製作，面層為斜紋尼龍布，中層及內層分別配上聚酯棉及尼絲紡（Nylon Taffeta）令袋款呈現出獨特柔軟手感。去到2014年TANKER 30周年，品牌發表銀灰色（Silver Gray）版本，帶有復古軍事風格的色調相當獨特，一推出就備受追捧，但可惜其後元祖軍綠色版本就無聲無息停產。



是次，隨着TANKER系列誕生35周年，品牌就決定再次推出軍綠色版本（唔知會唔會變咗New Balance M1300JP每5年先復刻一次），全部袋款亦會附上全新設計的橙色束袋，而且設計細節更參照元祖版本進行優化，例如：金屬拉鏈頭上刻印上PORTER字樣、金屬配件如：D-Ring、鈕釦及掛鈎都回復最初的灰色塗層，而且會隨着使用時間增長而剝落，如同記錄着個人的生活足迹。