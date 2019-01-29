Ladies’ Night：一文睇晒　今期新春活動

【日本風「櫻花燈會」 毛氈萌豬列隊賀年】

喜歡去日本的你，一定不能錯過Mira Place特別打造的「櫻花燈會」！在400多盞彩色燈籠的籠罩之下，場內的LED櫻花林顯得分外粉嫩迷人，加上互動光影裝置將隨着你的步伐閃耀，櫻花亦會瞬即綻開，讓你體驗一下糅合日本小清新美學以及中國傳統的花燈盛會，絕對是別有一番風味。

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【吉祥肥豬現身 送上新年祝福】

肥豬，一直都是財富的象徵，而「肥豬拱門」就有吉兆之意，寓意新一年財源滾滾來。今年海港城就以「喜豬拱門」為主題，於海運大廈露天廣場設置了由多個框架組成，7米高的巨型「喜豬聚寶盆」，又加入了以繩索編織的桃花和金錢等喜慶圖案，型格又不失傳統。

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【浪漫櫻花園 向吉祥達摩豬祈福】

來自日本的吉祥物達摩，不只趣怪得意，傳說更可實現願望。位於荃灣廣場「新春豚圓櫻花園」，遍布各種不同顏色寓意的七彩達摩吉祥豬，其中最吸睛的莫過於6米高的巨型祝福塔，塔頂更有代表「好運平安」的紅色達摩豬坐鎮，等待你來朝聖。

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【懷舊賀年市集 重拾港式情懷】

在商場一期的「至『紅』港式情懷」新春裝置，大家可找到多個懷舊布置，既可走上舊戲院場境內的磅重機，又可以在舊式影樓內任意「穿」上巨型換衫紙公仔，把滿載回憶的童年玩意重現眼前！

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【萬人迷Peppa Pig 新春Look拜年】

係小朋友都愛的Peppa Pig，受歡迎程度直逼一眾阿爸愛高達般堅貞！既然是豬年，Peppa Pig拖着一眾親朋好友登陸奧海城及荃新天地，小粉絲們又怎可以錯過？

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【「魚」意吉祥 逾千金魚千個頭】

金魚素有財富與幸福的美好寓意，黃埔天地於豬年特別送上以「金魚」為主題的布置，大家可在位於時尚坊的「如意吉祥金魚宮」內，觀賞巨型魚缸內的逾千條活金魚，包括外形具王者風範的「獅頭」、頭部尖小但垂腹豐滿的「遍地金」，以及在江蘇非常有名的「十二紅龍晴蝶尾」等，每條的花紋都別具特色，必定叫愛魚之人大飽眼福。

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【「勁揪體」揮春橫行市集 型住過年】

新年將至，又係時候要準備布置和拜年賀禮，但市面上的揮春和賀禮都相對傳統，未必啱年青一代的口味。最近，Mikik舉辦了以「型」新春為主題的特色市集，帶來近20個本地品牌，大家可以輕易找到手工曲奇、芝士蛋糕、自家製蛋卷、花茶、威士忌和葡萄酒等不同賀年禮品，好食之餘又唔怕撞款。

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【萬樂「豬」 甜蜜慶新春】

臨近豬年，不少商場都會推出以豬為主題的新春布置，而屯門市廣場就聯同萬樂珠，帶來全亞洲首個主題裝置「新春遊樂園」，新春造型的萬樂「豬」更將首度現身，萌爆同大家拜年，當中最矚目的，就是8米高的豬來運轉摩天輪，配合摩天輪上的「糖果」和「金元寶」，寓意豬來運轉，相信會成為「糖果控」的打卡熱點。

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【Hello Kitty x 老夫子 6大搶眼打卡位】

Hello Kitty和老夫子都是不少大、小朋友的童年回憶，最近兩位大人物首次Crossover，並運用了日本新進藝術Superflat，以及復古工業風Loft Retro，創造出潮爆造型。

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【港版幸福車站 唔使飛都一樣浪漫】

戀人們都希望到訪位於北海道帶廣的「幸福車站」，但如果無錢又無假，就到新城市廣場的《新春の幸福駅》大型賀年主題布置望梅止渴吧！

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