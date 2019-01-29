【決性11點】原發性陽痿有冇得醫？

Q：本人43歲，發覺自25歲後有勃起困難，每次都不能射精，或感覺可能想發射，但每每都只係尿液，不論是交歡或自慰都是同樣情況，可以說連射精感覺都沒有。在廿幾歲時沒有生過甚麼大病，間中有晨勃，性能力算是比普通差，至今差不多沒有晨勃，現時沒有性生活，想請問我這個情況可以治療嗎？



Mr. Chan



A：陽痿是指男性於勃起時，陰莖未能充分充血陰莖，因而缺乏硬度或勃起時間短促，妨礙性交與射精。性功能於年輕時期已見積弱，亦不因疾病重症所影響，反映其實閣下早於廿年前已潛伏了「原發性陽痿」問題。「原發性陽痿」是一種先天性病症，患者多數於十多歲青春期時候冒現生理症狀。一般少男處於血氣方剛的性發育階段，陰莖通常易於勃起，但「原發性陽痿」的患者卻經常處於不反應期，陰莖受刺激時只會微弱勃起甚或不見起色，亦缺少晨勃和夜勃。



「原發性陽痿」如不及早正視，問題是會一直延伸至成年以後，病情更有機會加劇，最嚴重便是永久的完全陽痿，不能進行陰道性交。好些患者容易出於自我逃避，認為既然是孤家寡人，不用過恒常的伴侶性生活，那就不如得過且過、讓自己過着貌似「無慾無求」的獨身生活吧。事實上，陽痿患者也有性慾，只是性器官不聽命令，如選擇閒置廢用，只會令患者痛不欲生，身心質素受挫。為免人生遺憾，建議閣下事不宜遲盡快去求醫，向泌尿科醫生仔細描述病情包括陽痿和精液異常問題等，並驗測(睪)固酮亦即男賀爾蒙。醫學上，男性每100cc血液中的(睪)固酮濃度，若果低於300奈克的標準下限水平便是(睪)固酮不足，明顯影響勃起功能和性慾。經醫生診斷及處方藥物，希望能早日改善情況。



李偉儀