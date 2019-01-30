過一個日式新年！着和服參與祭典　

受到歷史、文化、地理和氣候等因素的影響，每個地方都有自己一套新年傳統，以日本為例，當地人雖然沒有拜年的習俗，卻會和家人朋友到神社或佛寺參拜。最近，D·PARK就舉行了「D·PARK遊世界 日本新年祭」，重現日本的特色街道之餘，亦參考了日本的神社造型，還原當地新年祭典的盛況，而神社旁的十多座鳥居，更是模仿了日本京都伏見稻荷大社的千本鳥居，穿梭其中有如回到日本古代的感覺。另外，場內亦設有特製的鳥居卡，大家可以寫下新歲願望並掛上祈福架，祝願新一年事事順利。



參拜以外，場內亦設有3間不同設計的日式和室，其中一間以日本傳統房間為主題，鋪上榻榻米，以拉窗和隔扇間隔，充滿日本氣息；另一間則以日本女兒節為主題，放滿精緻的人偶娃娃；最後一間則以日本武士為主題，大家可試穿盔甲、武士刀等裝備拍照，體驗武士道精神，而同場亦設有和服體驗，一家大細可以着上和服打卡，更可以挑戰撈金魚和彩球撈撈樂等日本祭典傳統遊戲，細味日本的新年文化。



除了各種體驗，場內更有日本國寶級和服設計大師冨田伸明的作品展，展出了多套巡迴世界各地的頂級和服，當中更包括特別為展覽設計的朱古力味和抹茶味和服，令大家更加了解日本文化。



D·PARK遊世界 日本新年祭

日期：即日至2月17日

地址：荃灣D·PARK愉景新城