家樂事：擴闊的骰單位　全靠打通

在香港寸金難買尺土的情況下，居住數百平方呎單位已變成普遍，善用單位的有限空間，亦成為了必然面對的問題。 今次介紹的單位，雖然先天空間的骰，卻靠後天設計來解決，Bel Concetto Interior Design Limited設計總監Dick Chan巧妙地運用不同布局、材質，使室內實用空間大增，同時打造出一個符合戶主口味，溫暖愜意的家。



【捨棄飯廳】

戶主是一對年輕夫婦，很能接受設計師對間格設計的大膽提議，好像戶主想在視效上把單位空間擴闊，設計師便採用了開放式廚房設計，同時捨棄飯廳，改而在廚房旁邊擺放一張高身吧枱，一來可增加客廳的空間，二來吧枱兼備了餐桌和工作平台的功能。



至於位處在廚房對面的多用途房，由於暫時只作為書房之用，所以設計師大膽把其中一部分的間隔牆拆去，轉為以玻璃門及玻璃窗作間隔，既可減省室內的侷促感，而視效上也讓人有無限空間想像。在窗台旁邊特設一組長身櫃子，一來可增加室內的儲物空間，二來加闊窗台位置，有客人到訪時，只要在上面鋪上床墊，即可作客房使用。



【自然色彩】

設計單位之初，設計師了解到戶主喜愛簡單柔和的設計，加上對木系家具的偏好，所以在設計整個單位時，也以這要點為大前提。全屋的牆身大多以白色為主調，再配以大量的木系元素，例如客廳電視機後方的牆身便採用了橡木素材，自然的紋理、直紋線條，讓人感到大自然的色彩之餘，亦充滿暖意。同時為了讓客廳整體感覺更為工整，位處客廳電視機後方的主人房門，特意採用隱閉式設計，視覺上與電視機背後的牆身連成一體，這全是設計師的心思所在。



單位資料

屋苑名稱：將軍澳中心

面積：384平方呎

裝修設計費用：約HK$480,000