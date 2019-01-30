三界五行：謝灶要在除夕前

門有門神，灶有灶神，灶神就是灶君，善信尊稱為灶君老爺。古時的至尊就是君王，灶君老爺也是君，君王也要讓他三分，對他存敬畏之心，因為傳說「炎帝作火，死而為灶，以火德於天下」，被上天派到人間守護廚房，皇帝即使貴為天子，也是炎黃子孫，所以對灶君畢恭畢敬，並用皇命作出規定，「官三民四」，每年農曆十二月二十三日是皇家和官家祭祀灶君的法定日子，民間則在十二月二十四日，百姓如果未能在這一天祭灶，也可以把日子推遲，但絕對不能遲至除夕，俗語說：「好做唔做，年卅晚謝灶」，就因為每年農曆十二月二十三日，灶君老爺會返回天廷向玉皇大帝述職，報告各家各戶過去一年的所作所為，以及所有衣食情况，等到除夕已經述職完畢，這時才祭灶太遲了。



至於祭灶儀式和祭品，各處鄉村各處例，不能一概而論，但一般都有糖冬瓜、麥芽糖之類，相傳灶君老爺喜歡食甜品，順他老人家意思，給些甜頭，拜託幫忙講幾句好說話。



如果家中廚房一向有供奉灶君老爺的神位，農曆十二月二十四日就要依例拜祭；如果沒有，可以在這天舉行簡單祭祀儀式，放一碟軟糖，合十向廚房窗口禱告，「多謝灶君老爺一年的保佑，請以後更加照顧。」在廚房或家宅的西南方或東北方，不妨用此方法，祈求灶君豬年保佑。糖果在廚房擺放一天後，家人可以食用，勿浪費，這是有衣食的表現。



方向宇