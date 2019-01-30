DeRucci慕思第9間旗艦店進駐銅鑼灣 　打造優質睡眠新境界

DeRucci慕思是國際知名的寢具品牌，全球分店達4,063間，分別位於意大利米蘭、德國科隆、澳洲悉尼、墨爾本、布里斯本、美國紐約、洛杉磯、中國上海、北京這些主要城市。2014年香港首家慕思旗艦店在中環開幕，經過短短5年時間，慕思旗艦店已經遍布跑馬地、尖沙咀、黃埔、荃灣、元朗、九龍灣等多個地區。2019年伊始，香港第9家慕思旗艦店亦正式進駐銅鑼灣皇室堡，為消費者提供優質的寢具用品，打造優質的酣睡氛圍。



【築夢全球計劃 香港成關鍵】

2014年，慕思發表了「築夢全球計劃」，計劃用10年時間在全球50個國家開設專賣店，實現品牌全球化，而香港市場就是計劃中的關鍵部分。香港屬於國際化市場，床褥市場成熟，競爭激烈，在香港市場的經驗能夠為品牌邁向國際提供非常好的借鑑。而為了推廣優質睡眠，慕思自2017年起，於杜拜、多倫多、溫哥華、馬尼拉、奧克蘭等城市開設加盟店；踏入2019年，慕思越南首間旗艦店正式開業，隨後法國最大家具連鎖店MAISON dela LITERIE（MDL）亦與慕思正式建立戰略合作關係，同時慕思也在非洲摩洛哥、俄羅斯等國家籌備新的加盟店，透過整合全球資源，令品牌創新不止。



DeRucci慕思寢具

地 址：銅鑼灣皇室堡3樓319~320舖

查詢： 2832 4818