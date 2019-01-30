我係「敢」煮之超好意頭福壽魚

我唔係大廚，亦無上過堂學過廚，只係由細幫手入廚煮飯，可以話係由細煮到大，兼因為做嘢接觸好多大廚，偷到唔少師，唔敢話煮餸好叻，但堅鍾意煮，又乜都敢煮敢試嘅現代港女。

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仲有唔夠一個星期就到農曆新年，唔少人會提早團年，當中更加有不少煮人會自己落廚煮幾味添！呢個時候，少不了好意頭食材及菜式，而今日介紹嘅呢種魚，如果有去開街市就一定見過唔少但未必知佢個名，係咩魚？就係「福壽魚」，添福添壽幾好意頭架！



「福壽魚」即係乜魚？較為人悉熟嘅應該係「非洲鯽」，內地則稱之為「羅非魚」，屬於鱸形目嘅麗魚科，很多人以為係淡水魚，其實佢都可以生長係鹹淡水交界，熱帶至溫帶地區均見其蹤影。呢種魚蘊含豐富蛋白質、不飽和脂肪、維他命及礦物質；加上肉質鮮嫩、骨少，價格經濟，是CP值超高嘅家常菜食材。



點揀為之靚？一啲都唔複雜，只要留意魚眼夠清澈明亮，並無明確凸出之餘，魚身要夠光澤及完整，仲要唔好有任何出血情況即可。



由於「福壽魚」多以淡水為生，難免帶點泥味，加上魚身帶點黏液，故去鱗去內臟後，建議用鹽塗抹魚身後以清水沖洗乾淨。想品嘗到魚鮮嫩滋味，最佳嘅食用方法當然係蒸。「福壽魚」有一定厚度，加上肉質細嫩纖維短，可以斜刀順魚刺方向於魚背肉厚嘅地方切一刀，更易蒸熟。



自問口味愛濃厚一點，可以選用豉汁來蒸煮，先將處理好兼洗淨嘅「福壽魚」放入碟，放入薑絲後放入大滾水嘅鑊入面，隔水大火蒸10分鐘，取出後澆上蒸魚豉油、薑絲、紅椒然及葱絲，淋上滾油即成。想簡單一點，可以直接以熱油鑊煎香，皮脆肉鮮好送飯。