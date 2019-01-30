本日日本：最地道收藏！福井市坑渠蓋盛惠...

去日本旅行，如果你行街有留意地面的話，肯定會發現不同地方的坑渠蓋各有不同的圖案款式，當中不少更設計得美輪美奐，吸引唔少人打卡留念！如果話你聽，可以將貨真價實的坑渠蓋據為己有，你會有興趣嗎？話說福井縣福井市日前宣布，出售市內10個曾使用的坑渠蓋。簡單介紹一下，每個渠蓋直徑達60cm、重達40公斤，生產年期由1975年至2007年不等，設計方面除了正常的格仔狀外，亦有以福井市的不死鳥標誌作圖案，賣相精美。值得留意當中有一塊仍殘留了顏色，亦有一塊有破損，充滿難以言喻的飽歷風霜感覺。

其實日本城市賣坑渠蓋並非新鮮事，上年群馬縣前橋市便已經賣過不再使用的渠坑，而福井市便借題發揮，希望藉着賣渠蓋讓大家關注下水道設施！至於最令人好奇的售價，原來相當抵買，每塊只需1,000日圓，比群馬縣當時的3,000日圓平了一大截！原來有關方面以回收廢鐵的價格（1公斤約19至21日圓）來定價，難怪平到無朋友。



別以為這些坑渠蓋無人吼，話說日本有被稱為「マンホーラー」的坑渠蓋發燒友，他們除了到各地鑑賞外，更會收集，據講現在可供收藏的渠蓋多達478種。而這次的渠蓋發售除了福本縣，亦歡迎縣外的人士填Form申請（當然前提是你要有日本地址），填好後可親身到或郵寄到福井市企業局廳舍4樓的下水管路課，申請日期由即日起至2月8日，每人限買一個。你可填寫第1及第2志願，若多過一個人申請，便會抽籤來決定買家誰屬。截至上星期為止，已有多達63宗申請，可見反應不俗，而成功中獎的話，要親身到福井市內的日野川淨化中心領取。不過要如何搬番屋企，絕對考起人！



網址：https://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/gesui/gesuiproject/p020368.html

