大紅燈籠高高掛　旺財「金豬」祝福你！

就算你自問是一名潮人，都不能否定農曆新年帶來的熱鬧喜慶氣氛；早已成為不少遊人愛打卡的灣仔利東街，整條步行街掛滿了668盞紅噹噹大燈籠，238個金光閃閃的金錢，寓意圓圓滿滿，財源滾滾來，想在新一年沾沾旺氣，不妨帶同一家大細前來行大運。



今年是豬年，簡直是豬豬圍城，而位於中庭的巨型裝置「利東喜盈豬」，除了身上印有金錢圖案，象徵聚財，而根據中國傳統，豬亦帶有百子千孫的祝福，故此在傳統婚嫁儀式上，新娘都會佩戴「金豬」，意取新娘連生貴子。希望豬年開枝散葉的夫婦，一於來拜會這一隻集好運，聰明，靈氣於一身的「金豬」，討個好意頭。



此外，同場更特別舉辦由存保會籌備的「存得安心•『豬』事大吉賀新歲」藝術豬巡迴展覽，展出由三位本地知名插畫家，包括︰《十三點》創作人李惠珍、《癲噹》創作人John Chan及《在高速公路旁邊野餐》創作人Nicky Sun聯同一眾本港大專、中小學生及多名本地藝術家所設計及製作的66隻藝術豬，讓公眾隨時影相打卡之餘，亦藉此加深對存款保障計劃的認識和了解。大會同時舉辦一連串手工藝工作坊，如《利是封豬仔錢罌DIY工作坊》、《豬仔錢罌彩繪工作坊》、《「保」豬樂園賀新歲工作坊》、存保劇場及講座，節目豐富又好玩，參與活動的朋友更有機會獲贈禮品，大家拜年期間有空檔的話，不妨來參與，好過周街找地方HEA啦！



