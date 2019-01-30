【東京限定】JR站無料「私密」Office

日日做到無停手，有時忙到「交通時間」都要做Office嘢，有時飛到日本出差都冇例外（香港人很可鄰）。JR東日本公司似乎都意識到繁忙都市人的需要，現已分別於東京站、新宿站和品川站，設置了共享個人辦公室Station Work，從即日至2月20日期間試營，試營期間費用全免，但必須經網上預約。



這安靜的個人小空間，外觀有點像電話亭，內裏有齊個人辦公室座椅、桌子、24吋大螢幕、插座及wifi，可謂Office雖小，五臟俱全；如擔心侷促，辦公室內亦有可調校的冷暖氣，甚至有預設的香薰，不過大家使用時也遵守規矩，就是空間內禁止用餐，僅可享用飲料。要留意是，3個站的個人辦公室Station Work都設在閘內（位置詳見官方網站），分別有兩個供註冊商戶專用，及兩個供普通個人使用，試用期間一個時段15分鐘，一次最多可連續預約兩個時段，每人只可同時預約兩次時段，最早可提早一個月預約。如預約完成，使用者只要在預約時間到達，用手機登入帳戶，並用帳戶內QR code按鍵掃描QR code，即可進入辦公室，離開亦是使用手機操作，故此記得帶手機啊。



Station Work

試營日期：即日至2月20日

費用：試營期間免費

網址：https://www.jreast.co.jp/station-work/?src=keyvisual

