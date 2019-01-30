「咳神」實試　Wacom Cintiq 16畫賀年Sticker

以往插畫師、設計師等都會用到繪圖板去從事創作，而且門檻相對較高，不過今時今日要創作就簡單得多，皆因Wacom推出全新Cintiq 16繪圖板，設有15.6吋屏幕之餘，定價亦只係5千蚊有找，難怪插畫師兼漫畫家的Cuson（咳神），試畫完新年Sticker，都心郁郁想換塊新板。



15.6吋Full HD屏幕

相比過萬元的「Pro版」Cintiq Pro 16，今次屬「入門版」的Cintiq 16便宜一半有多，最主要是屏幕規格上的差異，其15.6吋屏幕採用1,920×1,080（Full HD）解像度，72% NTSC色域表現，而且並不支援觸控功能。Cuson指出：「其實Cintiq 16的15.6吋屏幕尺寸剛剛好，皆因廿幾尺又太大塊，13吋又略嫌太小，至於Full HD解像度，對於我們一般畫開漫畫或草圖，甚至乎我做Job已經足夠，而72% NTSC色域都唔錯，出來的表現可以接受到，我個人覺得以4千幾呢個價錢夠驚喜兼抵用。」



8,192級壓力感應

除了屏幕的解像度和色域外，繪圖板壓力感應亦非常重要，Cintiq 16跟機附有一支Wacom Pro Pen 2，採用EMR（電磁共振）技術，毋須入電並支援8,192級壓力感應，模擬出與真筆幾乎一模一樣的筆觸，繪圖板旁邊亦設有筆架擺放Pro Pen 2。Cuson表示：「8,192級壓感方面真的是無可挑剔，跟畫在紙上沒有太大分別，而且Cintiq 16就將繪圖板和屏幕結合，我唔需要再用紙張和鉛筆起草圖，可以直接在板上畫鉛筆稿，畫線更準確之餘，亦幫我慳好多時間。」



水平傾斜19度 倍添舒適

Cintiq 16的機背特設有支架，能夠將成塊板升起，做到水平傾斜19度，繪圖時唔需要頭耷耷。另外，Cintiq 16採用3合1接駁線設計，集電源線、HDMI線和USB線於一身，減少線材雜亂的煩惱。Cuson解釋：「Cintiq 16只可以平放和升起指定角度，未必係自己想要的角度，因此家中的燈光可能會反光，雖然它可以另買一個支架，調校理想的角度，但支架差唔多要6百蚊左右，如果可以附送就真是完美。」

