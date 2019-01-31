香港估估吓：《演員的自我修養》作者係邊個？

近期星爺的《喜劇之王》翻叮，網上評價真係鬧多過讚，有人話與其睇強國版《新喜劇之王》，不如睇返廿年前土炮《喜劇之王》，仲有親切感。相信舊《喜劇之王》，唔少人都翻Loop好多次，裏面的對白直頭上晒腦，戲中星爺喜愛閱讀的的《演員的自我修養》，可說是貫穿整套戲的重要道具，你又知唔知作者係邊個？



《演員的自我修養》的作者是20世紀初期俄羅斯著名戲劇和表演理論家———康斯坦丁‧史坦尼斯拉夫斯基，內容主要是系統闡述了他關於戲劇表演和教學的理論方法。事實上《演員的自我修養》分為兩部，第一部於1938年出版，內容強調了演員體驗過程的重要性，演員在創作時真實而深刻的體驗，有助於創造角色的最富於表現力的外部形式。



至於第二部就因為作者於1938年逝世未能完成，亦礙於二戰而延遲至1951年出版，第二部內部講述如何訓練外在的形體器官，才能讓演員最大程度地表現出內心的感受和體驗，將體驗過程中感覺到的東西再展現於觀眾眼前，即是電影對白中「由外到內再到返外」的演繹方法，唔係純粹搞笑，而係著作中的深層次含意，唔知《新喜劇之王》會唔會再出現呢？





答案：康斯坦丁‧史坦尼斯拉夫斯基

