動物愛回家：短毛家貓MashMallow、無雙

2019年01月31日 10:00
  • 東網電視
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    MashMallow的個性較為獨立內斂，而無雙則性格外向，不時會對人喵喵叫。（愛協提供）

    樣子甜美的MashMallow嘴邊近鼻端的位置有撮白毛，就像整天咬着棉花糖似的。牠自小和貓貓無雙在同一寄養家庭生活，因此牠們彼此非常熟絡。年紀稍大一點的MashMallow比起無雙個性較為獨立內斂，睡覺的時候喜歡躲起來，不太喜歡被別人觸摸。不過只要你肯花時間和牠互動，牠就會表現牠好奇且愛玩耍的一面。

    無雙身上的毛色讓牠看起來就像穿了黑白禮服，骨格精奇而且四蹄踏雪的牠經常伸展身體，給人一種恍如從武俠小說走出來的感覺。性格外向的牠不時會對人喵喵叫，雖然和自小一起成長的MashMallow在性格和外表上截然不同，但牠們卻是彼此最佳的夥伴，經常陪伴在對方身邊。

    MashMallow
    品種：短毛家貓
    性別：雌性
    年齡：4個月
    毛色：虎紋
    位置：‪香港愛護動物協會灣仔中心
    領養編號：446074
    晶片編號：841 032 115

    無雙
    品種：短毛家貓
    性別：雄性
    年齡：4個月
    毛色：黑白色
    位置：‪香港愛護動物協會灣仔中心
    領養編號：446071
    晶片編號：841 043 802