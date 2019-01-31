動物愛回家：短毛家貓MashMallow、無雙

樣子甜美的MashMallow嘴邊近鼻端的位置有撮白毛，就像整天咬着棉花糖似的。牠自小和貓貓無雙在同一寄養家庭生活，因此牠們彼此非常熟絡。年紀稍大一點的MashMallow比起無雙個性較為獨立內斂，睡覺的時候喜歡躲起來，不太喜歡被別人觸摸。不過只要你肯花時間和牠互動，牠就會表現牠好奇且愛玩耍的一面。



無雙身上的毛色讓牠看起來就像穿了黑白禮服，骨格精奇而且四蹄踏雪的牠經常伸展身體，給人一種恍如從武俠小說走出來的感覺。性格外向的牠不時會對人喵喵叫，雖然和自小一起成長的MashMallow在性格和外表上截然不同，但牠們卻是彼此最佳的夥伴，經常陪伴在對方身邊。



MashMallow

品種：短毛家貓

性別：雌性

年齡：4個月

毛色：虎紋

位置：‪香港愛護動物協會灣仔中心

領養編號：446074

晶片編號：841 032 115



無雙

品種：短毛家貓

性別：雄性

年齡：4個月

毛色：黑白色

位置：‪香港愛護動物協會灣仔中心

領養編號：446071

晶片編號：841 043 802