帝舵表發布LADY GAGA 最新宣傳照

一向敢作敢為、前衞出位而備受世界注目的流行偶像Lady Gaga去年開始擔任帝舵表代言人。無論台上台下，Lady Gaga都驚世駭俗，顛覆時尚，逆轉潮流。她親身力證 #BornToDare的精神，鼓勵年輕一代自強自立，拋棄膽怯，活出自我。她是帝舵表創立理念的完美化身。



歌而優則演的 Lady Gaga 最近在多個頒獎禮憑藉電影 《A Star Is Born》（星夢情深）廣受國際傳媒關注，帝舵表亦特別發布多款 Lady Gaga 最新宣傳照，為這位巨星造勢，希望 Lady Gaga 可以再下一城，囊括更多獎項。



放眼當今的流行文化圈，很難找出第二個像Lady Gaga這般特立獨行的藝人。華麗跨張的形象背後，Lady Gaga驚世駭俗的風格和政治言論同樣引人注目，她那獨有的魅力令人臣服。她堪稱全能演藝人。歌手、作曲家、表演者、舞者。她不斷顛覆自己，營造古靈精怪的叛逆形象，以豐富的藝術表達形式，挑戰既有的認知，吸引公眾的目光。她作曲填詞，演奏結他，彈琴跳舞，以表達自我。她的獨立特行，她的離經叛道，她的前衞創新，令人拜服，惹人注目，引人關注。