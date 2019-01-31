情人節將至，不論是熱戀中的小情侶，還是新婚夫婦，都必定想在當天浪漫一番，製造難忘驚喜。灣仔英皇駿景酒店的Monkey Café或許是不錯之選。餐廳推出4道菜的情人節套餐，大廚精心炮製多款特色美饌，加上價錢親民，連樂壇新人曾樂彤亦一試愛上！



親民美味 性價比高

走型格路線的Monkey Café，提供高水準的西式佳餚，最重要的是價錢公道。今個情人節，餐廳推出的情人節套餐，HK$988兩位，在銅鑼灣、灣仔這個高消費的區域，實在是性價比之選。今次我們邀請到最近囊括新人獎的曾樂彤試食這個性價比高的套餐，看看她的評價如何。



浪漫套餐 賣相精緻

先以「龍蝦芒果沙律配紅菜頭三文魚」為頭盤，啖啖鮮味的龍蝦肉配以酸甜的芒果，非常開胃。紅菜頭三文魚的賣相精緻，製作方法不算複雜，但心思攞滿分。將紅菜頭去皮之後刨成絲，跟調味料及橙皮拌勻，再用保鮮紙將醃料及三文魚裹在一起冷藏。



餐湯是「意式番茄海鮮湯」，鮮甜又足料，緊接是最精彩的三選一主菜，曾樂彤試的是「香烤比目魚拼大蝦配藏紅花泡沫汁」，嘗一口後，她雙眼猶如發光般：「魚煎得皮脆肉鮮，好香口。蝦上面的藏紅花泡沫不太濃，不會蓋過蝦的鮮味，整體非常美味。」另外兩款主菜包括「香烤牛肩扒拼鵝肝配紅酒濃汁」及「燒羊架拼波特貝勒菇配芥末牛肉濃汁」。前者肉質鮮嫩多汁，牛肩扒肉味亦較其他部位濃厚，加上鵝肝油潤肥美，交織出油腴甘香滋味；後者則火候掌握得恰到好處，羊架嫩而不羶，鮮味得很。而「白朱古力心太軟」甜品，坊間大多用Dark Chocolate來炮製心太軟，用白朱古力比較少見，甜度卻出奇地平衡，曾樂彤舀了一小口細嚼後流露出甜美笑容：「看着熱騰騰的白朱古力流出來，令人有種非常幸福的感覺呢！」問到理想的情人節應怎樣過？她想一想後表示，「喜歡在家中和情人靜靜地煲劇或打機，然後叫外賣吃，簡簡單單已很溫馨。」對於未有另一半的朋友，曾樂彤亦鼓勵道：「不妨自己去個旅行，散散心，認識新朋友，好像我的歌曲《單身旅遊日誌》所說的，一個人也可以很快樂。」



空中花園 談心好地方

Monkey Café食物出色，裝潢設計亦叫人眼前一亮，一邊牆上掛着色彩搶鏡的巨型油畫，主角包括差利 • 卓別靈、大衞寶兒等，呈現Pop Art風格。另一邊則是一幅由法國植物學家構思的綠化牆，散發大自然氣息。高樓底配以玻璃球吊燈，環境舒服愜意。餐廳於2樓設有空中花園，有鞦韆及梳化位，用餐後可與情人在此享受悠閒浪漫一刻。



【情人節套餐 HK$988/2位】

（連有氣白酒2杯）



沙律

龍蝦芒果沙律配紅菜頭三文魚



精選餐湯

意式番茄海鮮湯



主菜（三選一）

香烤比目魚拼大蝦配藏紅花泡沫汁

香烤牛肩扒拼鵝肝配紅酒濃汁

燒羊架拼波特貝勒菇配芥末牛肉濃汁



甜品

白朱古力心太軟

鮮磨咖啡或茶



Monkey Café

地址︰ 灣仔皇后大道東 373 號英皇駿景酒店地下

電話： 2961 3340

